На семинаре ОБСЕ в Туркменистане рассмотрены вопросы имплементации Венского документа ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности

Со 2 по 5 сентября 2025 года в Центре ОБСЕ в Ашхабаде cостоялся национальный семинар по имплементации Венского документа ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В четырехдневном семинаре приняли участие двадцать сотрудников среднего и высшего звена Министерства обороны Туркменистана. Семинар ставил своей целью углубить понимание участников мер укрепления доверия и безопасности в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года. Центр организовал это мероприятие в рамках оказания поддержки Министерству обороны в повышении потенциала его сотрудников в проведении верификационных мероприятий и применении передового опыта в области обмена военной информацией.

Эксперты Центра контроля над вооружениями и инспекционной поддержки Министерства обороны Казахстана представили ключевые главы Венского документа, включая планирование в области обороны, снижение рисков, контакты, уведомление и наблюдение за военной деятельностью. Сотрудники Центра по предотвращению конфликтов и Форума по сотрудничеству в области безопасности Секретариата ОБСЕ подробно остановились на Коммуникационной сети ОБСЕ и обмену военной информацией, а представитель Программного офиса ОБСЕ в Астане рассказала об их проектной деятельности в области укрепления доверия и безопасности и долгосрочном сотрудничестве с Министерством обороны Казахстана.

“В соответствии с Венским документом государства-участники, включая Туркменистан, обязуются ежегодно обмениваться информацией о вооруженных силах и основных системах вооружений и техники, об оборонном планировании и военных бюджетах”, – отметил Уильям Лиф, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

“На протяжении многих лет Центр в Ашхабаде оказывает помощь принимающей стране и ее Министерству обороны в реализации этого важного документа посредством проведения проектных мероприятий, направленных на наращивание потенциала и обмен передовым опытом”, – добавил Лиф.

Семинар стал платформой для обмена национальным опытом и укрепления межрегиональных отношений и военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Туркменистана в области взаимных инспекционных визитов.

Упражнение с моделированием ситуации предоставило участникам прекрасную возможность усовершенствовать свои практические навыки в выполнении необходимых процедур для принятия оценочного визита в рамках верификационного процесса.

«Я уверен, что данное мероприятие внесет дальнейший вклад в реализацию мер укрепления доверия и безопасности и взаимосогласованных процедур по обеспечению прозрачности военной деятельности и укреплению безопасности в регионе», – подчеркнул Лиф. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 5 сентября 2025 г.