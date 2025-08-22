В Туркменбаши состоялась встреча Национального Лидера Туркменистана с Президентом Азербайджана (обновлено)

22 августа в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
В ходе встречи формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций обеих стран было отмечено, что туркмено-азербайджанские отношения обретают системный и регулярный характер, выходят на уровень устойчивого взаимовыгодного партнёрства, сообщает туркменской информационное агентство TDH.
В рамках состоявшегося обсуждения вопросов многопланового туркмено-азербайджанского сотрудничества было подчёркнуто, что обе страны привержены дальнейшему динамичному развитию межгосударственного диалога, основанного на многовековых принципах добрососедства и взаимовыгодного партнёрства.
На встрече присутствовали:
С азербайджанской стороны:
- Микаил Джаббаров — министр экономики Азербайджана
- Джейхун Байрамов – министр иностранных дел
- Хикмет Гаджиев – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
С туркменской стороны:
- Мамметхан Чакыев – заместитель Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному сектору
- Ходжамырат Гельдымырадов – заместитель Председателя Кабинета Министров по экономическо-финансовому сектору
- Рашид Мередов – заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел
- Батыр Аманов – заместитель Председателя Кабинета Министров по нефтегазовому сектору
///nCa, 22 августа 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)