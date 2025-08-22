В Туркменбаши состоялась встреча Национального Лидера Туркменистана с Президентом Азербайджана (обновлено)

22 августа в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встречи формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций обеих стран было отмечено, что туркмено-азербайджанские отношения обретают системный и регулярный характер, выходят на уровень устойчивого взаимовыгодного партнёрства, сообщает туркменской информационное агентство TDH.

В рамках состоявшегося обсуждения вопросов многопланового туркмено-азербайджанского сотрудничества было подчёркнуто, что обе страны привержены дальнейшему динамичному развитию межгосударственного диалога, основанного на многовековых принципах добрососедства и взаимовыгодного партнёрства.

На встрече присутствовали:

С азербайджанской стороны:

Микаил Джаббаров — министр экономики Азербайджана

Джейхун Байрамов – министр иностранных дел

Хикмет Гаджиев – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

С туркменской стороны:

Мамметхан Чакыев – заместитель Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному сектору

Ходжамырат Гельдымырадов – заместитель Председателя Кабинета Министров по экономическо-финансовому сектору

Рашид Мередов – заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел

Батыр Аманов – заместитель Председателя Кабинета Министров по нефтегазовому сектору

///nCa, 22 августа 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)