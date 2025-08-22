На туркменском побережье Каспия состоялся саммит в формате Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан (обновлено)

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся трехсторонний саммит в формате Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан.

В саммите приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В ходе саммита были рассмотрены вопросы развития многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах.

По итогам встречи состоялась церемония подписания документов. В присутствии лидеров подписаны меморандумы о сотрудничестве в области транспорта и логистики, судостроения и гражданской авиации, Соглашение о сотрудничестве между товарно-сырьевыми биржами и другие.

Также Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев выступили с совместным заявлением для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Саммит ознаменовал выход отношений между странами региона на качественно новый уровень.

В настоящее время Туркменистан, Азербайджанская Республика и Республика Узбекистан эффективно сотрудничают в различных областях, в том числе в политико-дипломатической сфере, что является главным условием обеспечения всеобщего мира и устойчивого развития в регионе. ///nCa, 22 августа 2025 г.

