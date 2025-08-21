ЕС укрепляет возможности Туркменистана в сфере кинологической службы с помощью специализированных автомобилей для Государственной пограничной службы

20 августа, Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, передала Государственной пограничной службе Туркменистана специализированные автомобили для кинологической службы на сумму 205 130.44 евро.

Два автомобиля, предназначенные для перевозки кинологов и служебных собак, повысят мобильность и оперативную эффективность кинологических подразделений Туркменистана. Они будут использоваться в Центральном кинологическом центре в Ашхабаде и в Конно-кинологическом учебном центре Школы подготовки сержантов и специалистов в городе Мары, где непосредственно будут способствовать обеспечению национальной и региональной пограничной безопасности.

На церемонии передачи Посол Европейского Союза в Туркменистане, г-жа Беата Пекса подчеркнула многолетнее партнерство между Европейским союзом и Туркменистаном. Она отметила, что Европейский союз неизменно привержен тесному сотрудничеству с государствами Центральной Азии в области управления границами, опираясь на достижения Программы БОМКА 10.

Начальник Кинологической службы Туркменистана г-н Довлетмырат Гуртлыев отметил, что данные автомобили существенно повысят готовность и возможности кинологических подразделений по всей стране. Он выразил благодарность Европейскому союзу и Программе БОМКА 10, подчеркнув, что это сотрудничество приносит ощутимые результаты в укреплении кинологических служб пограничных и таможенных органов во всем регионе Центральной Азии.

Программа БОМКА 10 давно поддерживает развитие кинологических служб в Туркменистане. В рамках программы были организованы региональные курсы повышения квалификации и соревнования для кинологов, переданы служебные собаки и современное оборудование, а также созданы платформы для обмена знаниями.

Туркменские кинологи недавно продемонстрировали хорошие результаты этой поддержки, заняв первое и третье места на последних региональных соревнованиях кинологов, организованных Программой в Алмате. Данная поддержка была предоставлена в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10 «Повышение потенциала в области раскрытия нарушений», направленного на поддержку правоохранительных органов в расследованиях, основанных на доказательствах. ///BOMCA, 20 августа 2025 г.