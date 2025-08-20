Узбекистан и UNESCAP разрабатывают проект по созданию системы мониторинга засухи для Центральной Азии

На фоне глобального изменения климата, в частности резкого повышения температуры воздуха, в мире возникают серьезные экологические проблемы. В некоторых регионах наблюдаются такие бедствия, как повышение уровня воды, наводнения и засуха. Это свидетельствует о том, что экоситуация ухудшается. Очевидно, что проблемы, угрожающие миру, не обходят стороной и Центральную Азию, в частности Узбекистан.

Известно, что Центральная Азия – один из важнейших регионов, где необходимо обратить внимание на последствия изменения климата. Причина в том, что аномально жаркая погода приводит к испарению воды из озер и других бассейнов, снижению речного стока и сокращению запасов ледниковой воды. Нехватка воды усугубит проблемы в сельском хозяйстве, энергетике и окружающей среде, что приведет к обострению социальной и политической ситуации. В частности, засуха может привести к снижению урожайности, гибели скота и ухудшению условий жизни населения, что может нанести значительный ущерб экономике.

Безусловно, в этом отношении важное значение имеет международное сотрудничество. С этой целью агентство “Uzcosmos” совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) разрабатывает проект по созданию системы мониторинга засухи для Центральной Азии на основе технологий дистанционного зондирования Земли. В его рамках государствам региона будет оказано содействие в совершенствовании системы управления засухой, своевременном использовании спутниковых данных и технических ресурсов. В частности, планируется создать систему оперативного наблюдения за засухой и платформу облачного мониторинга посевов с учетом специфических условий каждой страны.

18 августа текущего года в здании Министерства цифровых технологий Узбекистана состоялся международный семинар, на котором участники обменялись мнениями о реализации данного проекта на территории Узбекистана и обсудили имеющиеся возможности. Как отмечалось, засуха является одним из самых опасных стихийных бедствий в Центральной Азии и других регионах с сухим климатом. Данный процесс связан не только с климатическими факторами, но и с деятельностью человека, в частности, с неправильным управлением водными ресурсами. В последние годы космические технологии стали важным инструментом мониторинга, оценки и предотвращения засухи. Данные, полученные с помощью спутников, выводят процесс принятия решений в области сельского хозяйства, экологии и водного хозяйства на качественно новый уровень.



С этой целью в мае 2025 года был дан старт разработке Национальной системы мониторинга засухи, которая будет внедрена в регионах Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Примечательно, что космический мониторинг является одним из основных инструментов в борьбе с засухой. В частности, с помощью спутниковых снимков с помощью дистанционного зондирования можно определить изменения влажности почвы, растительного покрова и площади водоемов. Кроме того, такие индексы, как NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), позволяют прогнозировать здоровье и урожайность растений.



Если не уделить серьезного внимания проблеме засухи, она может вызвать цепную реакцию множества проблем. Из-за этого бедствия страна столкнется с нехваткой воды, деградацией почвы и, в конечном итоге, нехваткой урожая и продовольствия. Ожидается, что Система мониторинга засухи на основе технологий дистанционного зондирования Земли для Центральной Азии, разрабатываемая в сотрудничестве с агентством Uzcosmos и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), станет одним из уникальных проектов в этом направлении. ///Пресс-служба Агентства “Uzcosmos”