Участники выставки Kids Expo 2025: Праздник для детей и платформа для бизнеса

С 21 по 23 августа 2025 года в Ашхабаде пройдет Международная выставка-ярмарка Kids Expo 2025 под девизом «Всё для детей». Это событие станет не только ярким праздником для семей, но и важной площадкой для делового общения. Организаторы события представили ведущие компании-участники, чья деятельность направлена на заботу о детях, их здоровье, развитие и комфорт.

Участники выставки

Dalin

Легендарная турецкая фармацевтическая компания с полувековой историей, Dalin представляет полный ассортимент средств ухода за детьми с первых дней жизни. Продукция, созданная при участии фармацевтов, дерматологов и педиатров, гарантирует безопасность и качество, даря радость детям и уверенность родителям.

Сайт: www.dalin.com

Телефон: +99365219960

Email: dalinturkmenistan@gmail.com

Vertera Turkmenistan

Официальный представитель международной компании Vertera в Туркменистане, работающий с 2005 года. Vertera специализируется на производстве натуральных продуктов из бурых морских водорослей с использованием уникальной технологии PLASMA, обеспечивающей максимальное усвоение полезных веществ. В ассортименте — натуральные гели, косметика и продукт «Умный ребёнок» (Smart Kids) для поддержки развития детей.

Сайт: vertera.com.tm

Телефон: +993 65 72 49 16

Email: vertera.tm@gmail.com

Ynamdar

Ведущая онлайн-платформа электронной коммерции в Туркменистане, работающая с 2019 года. Ynamdar предлагает тысячи товаров повседневного спроса, включая продукты питания, бытовые товары и средства по уходу за детьми. Это удобный и надежный сервис, созданный для современных родителей.

Сайт: ynamdar.com

Телефон: +993 12 22-74-75

Email: info@ynamdar.com

Nestlé

С 1998 года Nestlé радует потребителей Туркменистана качественными продуктами под девизом «Качество продуктов, Качество жизни». Компания предлагает широкий ассортимент детского питания, шоколада, мороженого и других товаров. Официальным поставщиком продукции Nestlé с 2019 года является ХО «Аджайып Угур».

Instagram: ajayyp-ugur

Телефон: +99 312 27 02 33

Email: distribution@loftelektrikllc.com

Tuimaada Real Estate

Компания, специализирующаяся на подборе и приобретении недвижимости в Дубае. Tuimaada Real Estate предлагает индивидуальный подход, поддержку на всех этапах сделки, а также помощь в оформлении резидентских виз, открытии компаний и банковских счетов в ОАЭ.

Instagram: tuimaada.realestate

Телефон: +971 54 204 2650 (Дубай)

О выставке

Kids Expo 2025 объединит компании, чья миссия — создавать лучшее для детей. Это уникальная возможность для родителей познакомиться с продукцией ведущих брендов, а для бизнеса — наладить партнерские связи и представить свои инновационные решения. ///nCa, 19 августа 2025 г.