В городе Аркадаг продолжается строительство медицинского кластера

16 августа 2025 года вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева посетила город Аркадаг. В ходе визита она ознакомилась с ходом строительства медицинского кластера «Arkadag Medisina Klasteri», а также с дизайн-проектами стендов для Международной выставки-ярмарки «Kids Expo: всё для детей», которая состоится 21–23 августа в столице Туркменистана.

Прогресс строительства медицинского кластера

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д. Оразов представил вице-президенту информацию о ходе возведения комплекса «Arkadag Medisina Klasteri» с использованием эскизных проектов. В рамках второй очереди застройки «умного» города Аркадаг активно ведётся строительство не только социальных объектов, но и производственных предприятий, которые сформируют современный промышленный комплекс.

Медицинский кластер города Аркадаг представляет собой масштабную инновационную инициативу. Его цели включают проведение научных исследований в области разработки лекарственных средств, медицинских технологий и оборудования, предоставление современного медицинского образования, а также внедрение лучших мировых практик в сфере здравоохранения.

Кластер ориентирован на производство разнообразной медицинской продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Использование местного сырья обеспечивает высокое качество и экологичность продукции, способствуя укреплению экономической мощи Туркменистана.

Огулджахан Атабаева подчеркнула важность внедрения передового мирового опыта во все учреждения города Аркадаг, включая медицинский кластер, для обеспечения бесперебойной работы и поддержания экологического благополучия.

В ходе визита вице-президент ознакомилась с новыми видами продукции, выпускаемой предприятием «Arkadag Medisina Klasteri Menejment». Ассортимент включает востребованные медицинские изделия, соответствующие международным стандартам качества: ватные палочки, одноразовые нетканые маски, шапочки, одеяла, бахилы и другие изделия.

Кроме того, предприятие производит разнообразные виды детского питания, включая каши, обогащённые витаминами для здорового развития детей.

В ближайших планах – выпуск витаминного комплекса для детей.

Подготовка к выставке «Kids Expo: всё для детей»

В рамках визита были рассмотрены предложения по презентации деятельности медицинского кластера и Благотворительного фонда на Международной выставке-ярмарке «Kids Expo: всё для детей». На выставке будут представлены выставочный стенд медицинского кластера города Аркадаг и видеоролики, посвящённые работе Фонда.

Огулджахан Атабаева отметила, что стенды должны наглядно отражать результаты деятельности кластера и Фонда. Планируемые мероприятия призваны вызвать интерес у юных посетителей выставки.

Вице-президент также подчеркнула значимость национального девиза «Здоровая мать – здоровый ребёнок», который отражает масштабную работу по укреплению здоровья матерей и детей в Туркменистане. ///nCa, 18 августа 2025 г.