Соревнования по тхэквондо на Кубок Посла Республики Корея прошли в Ашхабаде

16–17 августа 2025 года в Ашхабаде состоялся турнир по тхэквондо на Кубок Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Туркменистане среди детей и юношей. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет из столицы и всех регионов Туркменистана.

Заместитель главы миссии Посольства Кореи г-н Ким Джун Чхоль, приветствуя участников, отметил: «Тхэквондо — это искусство, основанное на духе вежливости, уважения и терпения, гармонично развивающее как тело, так и дух. Даже в условиях соревнования ради победы важно сохранять уважение и заботу друг о друге — именно в этом заключается подлинный дух тхэквондо».

Турнир на Кубок Посла Республики Корея проводится в Туркменистане с 2010 года. На сегодняшний день в стране насчитывается около 500 занимающихся тхэквондо.

Соревнования на Кубок Посла превратились в настоящий спортивный праздник. Турнир, продолжавшийся два дня, включал не только спортивные поединки, но и множество культурных мероприятий. Кроме того, он стал важной площадкой для повышения квалификации тренеров и спортсменов. ///nCa, 18 августа 2025 г.