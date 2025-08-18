Древнейшие охотники в Евразии: археологические находки в Узбекистане меняет представления об истории охоты

В гроте Оби-Рахмат в Узбекистане (Ташкентская область) археологи обнаружили свидетельства того, что лук и стрелы использовались на территории Евразии гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plos One международной группой учёных из Франции и России, сообщает Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наукю

До недавнего времени историки полагали, что технология дистанционной охоты – то есть охоты с применением оружия для поражения дичи на расстоянии – пришла в Евразию только в позднем каменном веке, то есть не ранее 40 тысяч лет назад. Но новые находки из Оби-Рахмата опровергают эту точку зрения.

«Ключевой памятник среднего палеолита Центральной Азии, грот Оби-Рахмат, представляет собой многослойный охотничий лагерь. Мощность его культурных отложений достигает 10 метров, что охватывает период от 40 до 80 тысяч лет назад», — поясняет археолог Алёна Харевич, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

В самых древних слоях исследователи нашли крошечные каменные изделия треугольной формы длиной до трёх сантиметров. Детальный трасологический анализ помог определить функциональное назначения этих сколов. На них были обнаружены следы износа, характерные для метательных орудий.

«Форма артефактов и предполагаемые размеры древков также указали на то, что данные изделия использовались в качестве наконечников стрел», – рассказала ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Лидия Зоткина.

Это открытие имеет фундаментальное значение. До сих пор считалось, что за пределами Африки люди начали использовать лук и стрелы только около 54 тысяч лет назад — таковы данные, полученные при помощи находок с французского грота Мандран. Но наконечники стрел из Оби-Рахмата старше как минимум на 20–30 тысяч лет. Значит, древние люди на территории Узбекистана начали охотиться приблизительно 80 тысяч лет назад.

Особый интерес вызывает и антропологический материал стоянки: здесь найдены останки людей с «мозаичным» набором признаков — сочетающих черты как неандертальцев, так и древних представителей соразмеренных людей (Homo sapiens).

Таким образом, открытие в узбекском гроте ставит под сомнение прежние представления о развитии охотничьих технологий и заставляет по-новому взглянуть на эволюцию древнего человека в Центральной Азии. ///nCa, 18 августа 2025 г.