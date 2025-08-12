Тарик Саиди в Карачи, Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова в Ашхабаде

Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ-3), которая завершилась в Авазе, Туркменистан, 8 августа 2025 года, была не просто встречей стран – она стала маяком совместного прогресса в условиях глобальной неопределенности.

В то время как мир размышляет о ее итогах, включая одобрение Авазинской программы действий (АПД) и Политической декларации, уместно взглянуть на будущее сквозь призму постоянного нейтралитета Туркменистана.

В этом году исполняется 30 лет с момента провозглашения Туркменистаном нейтралитета 12 декабря 1995 года, который был незамедлительно признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) резолюцией 50/80, подтвердившей его статус краеугольного камня мира и стабильности.

В декабре 2025 года Туркменистан примет у себя в Ашхабаде Международный форум высокого уровня “Мир и доверие”, который станет кульминационным событием Международного года мира и доверия, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, чтобы отметить эту веху и укрепить глобальные обязательства по диалогу и сотрудничеству.

Расширяя горизонты: итоги РСНВМ-3 для всех развивающихся стран

Результаты конференции РСНВМ-3 распространяются далеко за пределы 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которым она в первую очередь была адресована. Ориентация АПД на устойчивое упрощение процедур торговли, устойчивую инфраструктуру, цифровую трансформацию, адаптацию к изменению климата и инновационное финансирование является основой для любой страны, сталкивающейся с отставанием в развитии, независимо от географии.

Прибрежные страны, сталкивающиеся с экономической изоляцией из-за политической нестабильности, неадекватной инфраструктуры или неравномерной динамики мировой торговли, могут в равной степени извлечь выгоду из таких инициатив, как выделение Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 10 миллиардов долларов на проекты подключения, создание региональных центров сельскохозяйственных исследований и стремление к упрощению пограничных процедур в рамках специальной программы ВТО.

Эти меры способствуют структурным преобразованиям и диверсификации, превращая факторы уязвимости в возможности для роста. По сути, наследие LLDC3 – это универсальный инструментарий для подъема отстающих экономик, укрепления сотрудничества Юг-Юг и приведения его в соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Душа Авазы: Образец для глобального партнерства

В основе успеха LLDC3 лежит то, что мы можем назвать “Душой Авазы” — дух равноправного, взаимовыгодного партнерства между развитыми и развивающимися странами. Конференция, проходившая в безмятежных окрестностях туркменского курорта на Каспийском море, стала примером того, как нейтральная территория может способствовать прорывам.

Акцент, сделанный в Политической декларации на расширении транзитных связей, справедливом доступе к климатическому финансированию через новую переговорную группу РКИКООН и запуске Глобальной бизнес-сети РСНВМ, демонстрирует модель, в рамках которой страны с развитой экономикой инвестируют в общее процветание, снижая риски, связанные с потоками частного капитала, и снижая долговое бремя за счет реформирования международной архитектуры. Этот шаблон выходит за рамки проблем, связанных с отсутствием выхода к морю, и предлагает путь для совместных проектов в области возобновляемых источников энергии, цифровых экосистем и уменьшения опасности бедствий.

Признавая роль Авазы в достижении этих результатов — благодаря ее безупречной организации и инклюзивному диалогу — мы признаем парадигму, в которой география уступает место доброй воле, вдохновляющим партнерским отношениям, которые устраняют разногласия и ускоряют коллективный прогресс.

Выход из тени: нелогичные конфликты и кража нашего будущего.

Тем не менее, несмотря на то, что LLDC3 осветила пути прогресса, мир по-прежнему погряз в нелогичных конфликтах и бессмысленных стычках, которые истощают жизненную энергию, необходимую для процветания человечества. От затяжного геополитического соперничества до споров из-за ресурсов – все эти сложности усугубляют неравенство, препятствуют устойчивому развитию и лишают возможности будущие поколения.

Войны и напряженность отвлекают ресурсы из таких важнейших областей, как образование, здравоохранение и борьба с изменением климата, при этом увековечиваются циклы бедности и нестабильности. В этом контексте Постоянный нейтралитет Туркменистана служит путеводной звездой, демонстрируя, что принципиальное неприсоединение может способствовать укреплению мира без ущерба для суверенитета.

Отдавая приоритет диалогу, а не разделению, нейтралитет сохраняет “жизненную энергию” для конструктивных начинаний, призывая мировое сообщество перенаправить усилия на достижение общих целей, таких как Парижское соглашение и Сендайская рамочная программа.

Объявление Авазы всемирным центром посредничества: естественное развитие событий

Исходя из этого, настало время официально закрепить потенциал Авазы как “Всемирного центра посредничества” — специализированного центра для разрешения международных споров путем беспристрастных переговоров. Доказанный нейтралитет Туркменистана способствует тому, чтобы Аваза стала уникальным кандидатом на эту роль.

Например, во время гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах Туркменистан выступал посредником в ключевых переговорах, способствуя заключению мирных соглашений и сохраняя при этом строгую беспристрастность.

Аналогичным образом, Туркменистан принимал у себя форумы по Афганистану под эгидой ООН, поддерживая резолюции, направленные на обеспечение региональной стабильности, и оказывая гуманитарную помощь без каких-либо осложнений.

Инфраструктура Авазы, продемонстрированная на LLDC3, с ее ультрасовременными площадками, охраняемыми помещениями и вместимостью более 5700 участников, полностью готова к проведению переговоров, нацеленных на высокие результаты. Организаторские навыки, отточенные благодаря проведению глобальных мероприятий, в сочетании с культурным гостеприимством обеспечивают эффективность мероприятий.

Не потребовалось бы никакого особого порядка со стороны ООН; достаточно было простой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы придать Авазе соответствующий статус.

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), штаб-квартира которого находится в Ашхабаде с 2007 года благодаря нейтральному статусу Туркменистана, уже преуспел в области превентивной дипломатии. Его роль могла бы расшириться и включать предоставление услуг по медиации по всему миру, предоставляя нейтральное место проведения переговоров со всеми удобствами — конференц-залами, жилыми помещениями и цифровой поддержкой. Как круглогодичный курорт с мягким климатом, Аваза может быть названа “Четырьмя сезонами мира”, символизирующими постоянную готовность к диалогу во время весеннего обновления, летнего тепла, осенних размышлений и ясной зимы.

Дополнительные возможности

Чтобы подкрепить это предложение, рассмотрим более широкий вклад Туркменистана: его инициативу по созданию Группы друзей нейтралитета при ООН, которая содействует поддержанию мира через нейтральные государства; предложения по вовлечению нейтральных стран в миротворческие операции ООН; и успешное проведение экологических инициатив, таких как Каспийская экологическая инициатива и Глобальная программа перехода к водородной энергетике.

Это соответствует глобальным приоритетам, от устойчивости к изменению климата до энергетической безопасности, что подтверждает роль нейтралитета Туркменистана как активной силы добра. Кроме того, расположение Авазы на Каспийском море демонстрирует символический нейтралитет — ни на Восток, ни на Запад, — в то время как его экологически чистые разработки подчеркивают приверженность устойчивому миростроительству.

Назначив Авазу посредническим центром, ООН могла бы укрепить многосторонность, сократить издержки на конфликты (которые оцениваются в триллионы долларов в год) и привлечь внимание стран Глобального Юга к разрешению споров.

По мере приближения Международного форума “Мир и доверие”, который состоится в декабре, давайте представим себе будущее, в котором “Душа Авазы” будет распространяться на посредничество, освещаемое нейтралитетом Туркменистана. Это не просто стремление; это практический шаг к освобождению нашего общего будущего из тисков разногласий. /// nCa, 12 августа 2025 г.