ЮНИСЕФ призывает к инклюзивному развитию и инвестициям в интересах детей на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

АВАЗА, Туркменистан, 9 августа 2025 года – По завершении третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе, ЮНИСЕФ призвал правительства и партнеров поставить детей в центр планов развития и инвестиций в наименее связанных с остальным миром странах.

В течение четырех дней ЮНИСЕФ принимал участие в круглых столах высокого уровня, тематических форумах и пленарных заседаниях, призывая к более решительным действиям, чтобы почти 250 миллионов детей, живущих в странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), — а это половина населения этих стран — не остались позади.

«Рождение в стране, не имеющей выхода к морю, никогда не должно означать, что для ребенка закрыты возможности, — сказала Китти ван дер Хейден, заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ и глава делегации. — От цифровой инклюзии до устойчивости к изменению климата — дети должны быть в центре каждого национального плана и каждого глобального обязательства».

Дети в РСНВМ сталкиваются с целым комплексом барьеров — от ограниченного доступа к качественному образованию, медицинскому обслуживанию и другим основным услугам до влияния географического положения, недостаточного финансирования и изменения климата. ЮНИСЕФ подчеркнул необходимость постоянных инвестиций в социальные услуги, цифровую инфраструктуру общественного пользования и системы, которые инклюзивны, устойчивы к изменению климата и доступны для каждого ребенка.

Во время обсуждений вопросов финансирования развития ЮНИСЕФ призвал к разработке стратегий финансирования, которые будут гибкими, предсказуемыми и устойчивыми. Опираясь на примеры из Афганистана, Монголии, Малави и Туркменистана, ЮНИСЕФ подчеркнул необходимость увеличения объема официальной помощи развитию (ОПР), расширения партнерств и масштабируемых инноваций, приносящих результаты для детей. На Молодежном форуме и Парламентском форуме ЮНИСЕФ подчеркнул роль подотчетного управления, молодежного лидерства и гражданского участия как ключевых факторов в построении инклюзивных и устойчивых обществ.

Находясь в Авазе, ван дер Хейден встретилась с высокопоставленными представителями правительства, включая Байрамгуль Ораздурдыеву, заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана по науке, образованию, здравоохранению и спорту, и Ходжамырата Гельдимырадова, заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана по экономике и финансам. Обсуждения были посвящены новой программе сотрудничества между ЮНИСЕФ и Правительством Туркменистана на 2026–2030 годы, а также расширению взаимодействия в таких областях, как охрана здоровья детей, инклюзия детей с инвалидностью, раннее образование, климатически устойчивые школы и устойчивое государственное финансирование в интересах детей.

ЮНИСЕФ приветствовал принятие Авазинской программы действий (2024–2034 годы) и вновь подтвердил свою приверженность работе с РСНВМ и партнерами, чтобы претворить ее видение в реальность для каждого ребенка. ///nCa, 9 августа 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)