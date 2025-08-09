ЕС выступает за торговлю и взаимодействие развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на конференции ООН

На Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), Европейский союз (ЕС) подтвердил свою приверженность преобразованию экономики РСНВМ посредством торговли, региональной интеграции и устойчивого развития. На параллельном мероприятии, озаглавленном “Пути преобразования развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, посредством торговли, региональной интеграции и создания производственно-сбытовых цепочек”, посол Беата Пекса, глава представительства ЕС в Туркменистане, выступила с заявлением, в котором изложила видение и инициативы ЕС по решению уникальных проблем, с которыми сталкиваются эти страны.

Страны, не имеющие выхода к морю, сдерживаемые географической изоляцией, высокими транспортными расходами и неразвитой инфраструктурой, сталкиваются со значительными препятствиями на пути экономического роста. Посол Пекса подчеркнула, что транспортные расходы остаются самым серьезным препятствием, усугубляемым неэффективностью процедур торговли и сложными таможенными процедурами. Чтобы преодолеть эти трудности, ЕС выступает за инновационные модели развития, уделяющие приоритетное внимание устойчивости, социальной интеграции и совместной ответственности, вдохновленные Севильским соглашением. Эти модели направлены на содействие справедливому и экологически обоснованному экономическому прогрессу, обеспечивая выгоды как для нынешнего, так и для будущих поколений.

Краеугольным камнем стратегии ЕС является его инициатива Global Gateway, которая стимулирует инвестиции в устойчивую инфраструктуру по всему миру. В Африке проект коридора Лобито соединяет атлантический порт Анголы с богатыми полезными ископаемыми регионами Демократической Республики Конго и Замбии. За счет расширения железнодорожных, автомобильных и портовых мощностей этот коридор сокращает транспортные расходы и стимулирует региональную торговлю для соседей, не имеющих выхода к морю.

Аналогичным образом, в Центральной Азии Транскаспийский транспортный коридор укрепляет мультимодальное сообщение между Центральной Азией и Европой, сокращая транзитное время и издержки для таких стран, как Казахстан и Узбекистан, и открывая новые торговые маршруты.

В Восточной Африке проекты, финансируемые ЕС в Эфиопии и Джибути, улучшили портовое сообщение и логистику, поддерживая потребности стран, не имеющих выхода к морю, в импорте и экспорте. Эти усилия также расширяют возможности цифровой торговли, расширяя возможности малых и средних предприятий (МСП) в области трансграничной электронной торговли. Кроме того, ЕС поддержал создание единых пограничных постов в Восточной Африке, оптимизировав таможенные и иммиграционные процессы, чтобы сократить задержки и расходы для таких стран, как Уганда и Руанда.

Помимо инфраструктуры, ЕС уделяет особое внимание наращиванию потенциала и развитию человеческого потенциала. Программы подготовки таможенных служащих, улучшения управления границами и повышения цифровой грамотности местных предприятий направлены на создание устойчивых экономических возможностей и содействие инклюзивному росту.

Посол Пекса подчеркнула важность партнерских отношений, выступив за сотрудничество Юг-Юг и многосторонний подход для содействия обмену знаниями и внедрению передовой практики. Она отметила, что региональная интеграция имеет решающее значение для создания более крупных рынков, привлечения инвестиций и улучшения доступа к основным услугам, таким как здравоохранение и образование, одновременно способствуя миру и социальной сплоченности.

Многогранный подход ЕС, сочетающий инвестиции в инфраструктуру, упрощение процедур торговли, наращивание потенциала и региональное сотрудничество, позиционирует его как ключевого партнера, помогающего РСНВМ превратить связанность в катализатор устойчивого экономического роста. Как заключила посол Пекса, “Соединенные регионы могут более эффективно реагировать на общие вызовы и строить будущее, основанное на общем процветании, которое принесет пользу всем гражданам”. ///nCa, 9 августа 2025 г.