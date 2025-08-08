Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, завершилась в Авазе принятием нового десятилетнего плана действий

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

8 августа 2025 года Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, завершилась в Авазе, Туркменистан, принятием “Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024-2034 годов” и Авазинской политической декларации. Эти важнейшие документы закладывают обновленную, ориентированную на конкретные действия основу для поддержки устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), в течение следующего десятилетия.

Основываясь на успехах Алматинской и Венской программ действий, достигнутых на предыдущих конференциях, Авазинская программа действий определяет обязательства в пяти ключевых приоритетных областях: структурные преобразования и наука, технологии и инновации; торговля, упрощение процедур торговли и региональная интеграция; транзит, транспорт и связь; повышение адаптационного потенциала, укрепление устойчивости и снижение уязвимости к изменению климата и стихийным бедствиям; и средства реализации.

Конференция также приняла свой отчет. Отчет включает Политическую декларацию Авазы и подробную информацию о пленарном заседании и пяти тематических круглых столах, проведенных в ходе мероприятия. Кроме того, делегаты заслушали краткие устные сообщения о неофициальных форумах, проведенных на полях форума, включая Парламентский форум, Молодежный форум, Форум гражданского общества, Форум частного сектора, Форум по транспортной связуемости, Совещание министров по сотрудничеству Юг-Юг и Форум женщин-лидеров.

Рабаб Фатима, Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и Малым островным развивающимся государствам, приветствовала Конференцию как определяющий момент. “Мы надолго запомним Авазу как ошеломляющий успех LLDC3, открывший новую эру смелых партнерских отношений и решительных действий”, – сказала она. “Вы превратили Авазу в символ надежды, устремлений и общей цели”.

Фатима выразила благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за его руководство, процитировав его слова из вступительной речи на открытии Конференции: “Мы решаем проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в духе равенства, взаимного уважения и общей цели, заботясь о людях и будущем”.

Она подчеркнула, что Политическая декларация и Авазинская программа действий представляют собой смелый практический план. “Сейчас наша задача ясна: воплотить это видение в конкретные действия на местах”, – сказала она.

Рабаб Фатима также отметила обязательство, озвученное Азиатским инфраструктурным банком в ходе LLDC3 – обязательство выделить 10 миллиардов долларов на инвестиции в инфраструктуру для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что свидетельствует о растущей динамике. “Как мы убедились на этой неделе, система ООН полностью привержена поддержке реализации Авазинской программы действий. Ее реализация будет истинным показателем успеха”, – добавила Фатима.

В своем заключительном слове Рашид Мередов, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистан, вице-президент Конференции, подчеркнул важность перехода от договоренностей к действиям. “Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, могут быть связаны не только с сушей, но и возможностями”, – сказал он. “Итоги Авазы дают нам инструменты для реализации этого видения. Теперь Аваза навсегда будет ассоциироваться с обновленным глобальным договором. Пусть это название будет означать реализацию, амбиции и солидарность”.

Ключевые итоги конференции LLDC3:

1. Одобрение Авазинской программы действий и принятие Авазинской политической декларации

В Авазинской политической декларации излагается единое видение улучшения транзитных связей, цифровой трансформации и устойчивости к изменению климата в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. В Авазинской программе действий основное внимание уделяется пяти приоритетным областям:

• Структурные экономические преобразования

• Торговля и региональная интеграция

• Развитие транспорта и инфраструктуры

• Адаптация к изменению климата и снижение риска бедствий

• Мобилизация финансирования и партнерских отношений

2. Укрепление глобальной солидарности

Декларация призывает к увеличению инвестиций со стороны многосторонних банков развития, углублению сотрудничества Юг-Юг и более полной интеграции потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в глобальные торговые и климатические повестки дня.

3. Приверженность осуществлению и подотчетность

Система ООН, возглавляемая Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ-ООН), будет координировать усилия по осуществлению Программы действий, уделяя особое внимание национальной ответственности, мониторингу, ориентированному на результаты, и подотчетности.

Вклад Туркменистана в наследие LLDC3:

Как принимающая страна, Туркменистан сыграл ключевую роль в продвижении инновационных и перспективных инициатив, соответствующих целям LLDC3. К ним относятся:

• Предложение по глобальной медицине будущего – солидарность и сотрудничество, содействие международному научному сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских инноваций.

• Глобальный атлас устойчивых транспортных связей, представленный на КС-28 в Дубае, для поддержки разработки политики развития транзитных перевозок на основе данных.

• Глобальная программа перехода к водородной энергетике (2030-2040 годы), позиционирующая РСНВМ как активных участников глобального перехода к зеленой энергетике.

• Глобальная программа перехода к экономике замкнутого цикла, поощряющая эффективность использования ресурсов и устойчивые модели производства и потребления.

• Каспийская экологическая инициатива, впервые предложенная на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, направлена на решение экологических и экономических проблем, затрагивающих бассейн Каспийского моря.

• Усиление поддержки Программы ООН по бассейну Аральского моря, поддерживаемой резолюциями Генеральной Ассамблеи, для борьбы с одной из самых серьезных экологических катастроф в мире.

• Пропаганда урегулирования водных конфликтов с помощью международного права и многосторонней дипломатии, используя роль ООН в превентивной дипломатии.

• Содействие проведению в 2025 году Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-летию нейтралитета Туркменистана и 80-летию Организации Объединенных Наций.

С полной политической декларацией и Программой действий в Авазе можно ознакомиться на веб-сайте UN LLDC3.

С докладом Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, можно ознакомиться здесь: https://docs.un.org/ru/A/CONF.225/2025/L.2

///nCa, 8 августа 2025 г.