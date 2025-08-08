Осуществление права на развитие в рамках реализации Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ-3)

7 августа в Авазе Управление Организации Объединенных Наций по правам человека провело ключевые обсуждения по вопросу реализации права на развитие в контексте выполнения Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ-3).

В ходе этого параллельного мероприятия была подчеркнута важность интеграции права на развитие в осуществление Программы действий для РСНВМ и подчеркнута обязанность государств сотрудничать в поддержку реализации права на развитие как на национальном, так и на международном уровне.

Мероприятие объединило представителей агентств ООН, правительств, организаций гражданского общества, научных кругов и молодежи, для обсуждения того, каким образом реализация Программы действий для РСНВМ может быть сосредоточена на правах человека и включать принципы права на развитие для более эффективного решения проблем развития РСНВМ.

В ходе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоялась в Авазе, Туркменистан, Управление ООН по правам человека призвало к принятию следующих мер:

Обеспечение того, чтобы стратегии развития работали на благо людей;

Борьба с неравенством с помощью целевых политик;

Выполнять обязательства в области прав человека в рамках как национальных, так и международных обязательств;

Принимать участие в конструктивном международном сотрудничестве;

Обеспечить активное, свободное и значимое участие людей в планировании и реализации проектов в области развития.

Подробнее о работе УВКПЧ по вопросу о праве на развитие: https://www.ohchr.org/ru/development/ohchrs-work-right-development

Об Авазинской программе действий для РСНВМ на 2024–2034 годы: https://www.un.org/en/landlocked/awaza-programme-action-lldcs

О третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю: https://www.un.org/ru/landlocked/about-third-un-conference-lldcs

///Regional Office for Central Asia Office of the United Nations High Commissioner for human rights