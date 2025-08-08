Молодежный форум на LLDC3 подчеркивает, что молодые люди являются ключевыми движущими силами устойчивого развития

Молодые лидеры из всех развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, собрались в Авазе на Молодежный форум, проходивший в рамках Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, чтобы призвать к инклюзивной политике и конкретным действиям для обеспечения того, чтобы ни один молодой человек не остался в стороне.

Форум послужил для молодежи динамичной платформой для выражения своих опасений, обмена инновационными идеями и представления политических рекомендаций, направленных на решение уникальных проблем, с которыми сталкиваются РСНВМ — от ограниченного доступа к мировым рынкам и цифрового неравенства до последствий изменения климата и барьеров на пути трудоустройства.

На протяжении двухдневной программы молодежные делегаты участвовали в тематических секционных заседаниях, посвященных:

• Образованию и развитию навыков

• Занятости и предпринимательству

• Борьбе с изменением климата и уменьшению опасности бедствий

• Цифровому доступу и инновациям

Эти заседания позволили молодежи обменяться опытом и привели к выработке конкретных рекомендаций для действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. Кульминацией обсуждений стала презентация молодежной декларации, в которой были сформулированы коллективное видение, приоритеты и требования молодежи РСНВМ, которые должны быть рассмотрены лицами, принимающими решения.

В рамках программы в молодежном мероприятии, организованном Туркменистаном, приняли участие четыре постоянных координатора ООН из Чада, Северной Македонии, Парагвая и Узбекистана, которые поделились ценным опытом и передовой практикой своих стран в области поддержки молодежных инициатив, укрепления молодежной политики и инвестирования в будущее лидерство. На мероприятии также было представлено специальное видеообращение от г-на Фелипе Поллье, помощника Генерального секретаря по делам молодежи, который призвал молодых людей продолжать активно участвовать в жизни общества и призвал политиков учитывать мнение молодежи на каждом этапе принятия решений.

Участие послов ЦУР из Туркменистана придало Форуму ценное измерение. Эти молодые деятели перемен поддержали дискуссии, мобилизовали молодежь на участие в них и поделились мнениями, основанными на их опыте в области развития сообществ. В рамках национальной инициативы послами ЦУР являются молодежные лидеры, отобранные за их приверженность продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) по всему Туркменистану. Их участие продемонстрировало, как расширение прав и возможностей молодежи на местном уровне может внести существенный вклад в глобальные диалоги по вопросам развития.

Молодежный форум подтвердил приверженность Организации Объединенных Наций и ее партнеров делу выдвижения молодежи на передний план в построении более инклюзивного, устойчивого и жизнестойкого будущего для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В Туркменистане ООН продолжает поддерживать расширение прав и возможностей молодежи посредством ряда инициатив, в том числе программы “Молодые послы ЦУР”, направленных на усиление роли молодежи в национальном и глобальном развитии. ///ООН в Туркменистане, 7 августа 2025 г.