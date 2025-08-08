Круглый стол в Авазе: Развитие транспортной инфраструктуры, транзитных коридоров имеют решающее значение для повышения конкурентоспособности в РСНВМ

На фоне призывов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивать транспортную инфраструктуру и транзитные коридоры, один из выступавших на сегодняшнем утреннем круглом столе (№4) в рамках Третьей конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, призвал эти страны использовать существующие международные инструменты для обеспечения более плавного транзита.

Темой круглого стола было “Создание устойчивой инфраструктуры, укрепление связи и содействие созданию беспрепятственных транзитных систем для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю”. Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто отметил, что он живет в Швейцарии, стране, не имеющей выхода к морю, и его опыт показывает, что “география не определяет ваше будущее”. Он призвал развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, рассмотреть решения, выходящие за рамки физической инфраструктуры.

На строительство дорог тратятся миллиарды, но это бесполезно, если водители ждут на границах не просто часы или дни, а недели, отметил он. “У нас хватает смелости” говорить об устойчивом развитии, но “грузовик, заблокированный на границе, является полной противоположностью устойчивого развития”, – подчеркнул он. Когда водителей держат в заложниках и они стоят в длинных очередях, чтобы попасть на другую сторону, экономика останавливается. Что касается окружающей среды, “мы что, шутим?” он спросил. Грузовики простаивают на границах, сжигая топливо и выделяя углекислый газ, потому что люди в этом зале “не могут взять себя в руки”, чтобы их водители могли беспрепятственно пересекать границы в течение нескольких минут.

Из стран, не имеющих выхода к морю, в страны, соединенные Конвенцией МДП.

По его словам, в 1949 году, через год после своего создания, его Профсоюз способствовал созданию системы международных транзитных маршрутов, которая в конечном итоге стала Конвенцией ООН о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, также известной как Конвенция МДП. Этот документ позволяет грузовикам перемещаться из пункта отправления в пункт назначения, проезжая транзитом через столько стран, сколько необходимо, без досмотров по пути. “Независимо от вашего географического положения, у вас есть возможность выйти на сушу”, – сказал он, используя эту Конвенцию.

Но из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 21 до сих пор не внедрила этот базовый документ, сказал он. После подписания этой Конвенции стране требуется от шести месяцев до года, чтобы выйти на сушу. Выделив Узбекистан в качестве примера страны, которая воспользовалась преимуществами этого документа, он сказал, что Ирак недавно присоединился к Конвенции, хотя и не имеет выхода к морю. “Вы можете почувствовать волнение” в деловых кругах Багдада, поскольку страна готовится улучшить свои торговые отношения после многолетнего конфликта, добавил он. Африканский союз заявил, что реализация этой конвенции удвоит объем торговли на континенте, отметил он, призвав страны Африки, не имеющие выхода к морю, которые еще не подписали документ, поговорить с ним непосредственно после заседания.

Стоимость транзита для стран, не имеющих выхода к морю, на 35% выше, чем для прибрежных государств

Другие выступавшие на круглом столе обратили внимание на ключевую роль, которую могут играть транзитные коридоры. Эмиль Зербо, государственный министр территориального управления и мобильности Буркина-Фасо, отметил, что ближайший транзитный порт в его стране расположен в 1000 километрах. “Это представляет собой серьезную структурную проблему для нас и нашей внешней торговли”, – сказал он. Ссылаясь на недавнее исследование, он сказал, что в 2023 году для западноафриканских стран, не имеющих прямого выхода к морю, транспортные расходы составят 45 процентов от общих затрат по сравнению с 10 процентами для прибрежных стран. Региональные транспортные коридоры жизненно важны в отсутствие прямого выхода к морю, сказал он, добавив, РСНВМ нуждаются во взаимосвязанной инфраструктуре, логистических платформах и механизмах трансграничного сотрудничества.

Подробно рассказывая о том, как зависимость от внешних факторов привела к высоким издержкам, он отметил, что цена фрахта часто устанавливается в одностороннем порядке. Другие проблемы включают высокие портовые сборы и несоблюдение международных документов, гарантирующих доступ к морю. “Укрепление связи и содействие беспрепятственному транзиту представляют собой фундаментальный рычаг для повышения нашей экономической конкурентоспособности”, – сказал он.

Его страна приняла различные меры по совершенствованию своей виртуальной и физической инфраструктуры, включая электронные и воздушные системы отслеживания грузов. Буркина-Фасо также является пилотной страной для внедрения SIGMAT, системы управления транзитными грузами в регионе, сказал он, отметив также поддержку различных международных и профессиональных организаций. Описывая некоторые будущие проекты, он сказал, что страна намерена создать учебный центр для специалистов в области транспорта, наладить железнодорожное сообщение с транзитными портами, превратить аэропорт в региональный узел и построить складские центры в транзитных странах.

Транспортные коридоры как ‘Линии экономической жизни’

Фату Хайдара, старший директор и заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), отметив, что она сама родом из Мали, страны, не имеющей выхода к морю, заявила, что мандат ее организации заключается в поддержке преобразований в наименее развитых странах. По ее словам, ключевое значение имеет инфраструктура, учитывающая климатические условия, устойчивая к воздействию цифровых технологий. Она добавила, что транспортные коридоры – это не просто “дороги или рельсы, а экономические пути жизнеобеспечения”. Именно по ним перемещаются товары и услуги, а люди пересекают границы. При правильном планировании транспортные коридоры могут помочь значительно снизить логистические издержки, сократить время транзита и повысить предсказуемость бизнеса.

“Вы все знаете, что основой бизнеса является предсказуемость”, – сказала она, добавив, что это является ключом к привлечению инвестиций. Цифровое подключение – еще один важный фактор, который может позволить развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, выйти на мировые рынки. Она добавила, что особенно важно поддерживать малые и средние предприятия, возглавляемые молодежью и женщинами. Стратегия ЮНИДО для Африки направлена на инвестиции в цифровые экосистемы для обеспечения всеобъемлющей конкурентоспособности промышленности. По ее словам, надежные энергетические коридоры являются еще одним важным аспектом, подчеркивающим необходимость трансграничной интеграции энергетической инфраструктуры. Она также привела примеры работы ЮНИДО по поддержке стран, не имеющих выхода к морю, – от кампаний по повышению цифровой грамотности в Центральной Азии до модернизации гидроэнергетики в Бутане.

Лейла Батырбекова, основательница Ассоциации транспорта и торговли Европы и Центральной Азии, заявила, что ее ассоциация стремится соединить Европу с Центральной Азией и Монголией. В качестве примера проблемы, связанной с отсутствием выхода к морю, она отметила, что, чтобы попасть на эту конференцию, она приехала из Бельгии, преодолев 7000 километров, 13 стран и множество пограничных переходов. “Это заняло у меня 14 дней”, – сказала она, добавив, что многое еще предстоит сделать для улучшения связи с развивающимися странами, не имеющими выхода к морю. Призвав правительства создавать больше и совершенствовать инфраструктуру, она сказала, что ее также необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Это особенно важно, когда речь идет о Среднем коридоре, соединяющем Центральную Азию с остальным миром. Она также подчеркнула необходимость улучшения “мягкой инфраструктуры”, в том числе путем гармонизации таможенных процедур и цифровизации этих процессов.

Инновационные ресурсы – ключ к обеспечению доступа к глобальному рынку

В своем заключительном слове Мадина Сиссоко Дембеле, министр транспорта и инфраструктуры Мали, председательствовавшая на совещании, призвала к использованию инновационных ресурсов для обеспечения доступа к мировым рынкам. Она отметила, что расходы на транзит могут достигать 70% от общих транспортных расходов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и добавила: “Нам необходимы партнерские отношения и синергия действий”.

Когда началась интерактивная дискуссия, несколько развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, поддержали призыв к созданию транзитных и энергетических коридоров.

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, выделяют препятствия и планы по обеспечению подключения

Представитель Лесото отметил, что это не только страна, не имеющая выхода к морю, но и анклав в Южной Африке. Такое географическое положение по-прежнему препятствует региональным связям страны, “несмотря на взаимовыгодное сосуществование”, – сказал он. Из нескольких коридоров, которые связывают Лесото с региональными и международными рынками, основным является коридор Масеру – Дурбан, но все еще не хватает звеньев, чтобы этот коридор был действительно выгоден для Лесото. Страна также рассматривает стратегическую роль, которую может играть авиация, и реформирует свой авиационный сектор, а также восстанавливает свои международные и стратегически важные внутренние аэропорты.

Лаосская Народно-Демократическая Республика – единственная страна в Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю, отметил ее представитель. По его словам, несмотря на развитие железнодорожной линии Лаос-Китай, которая расширяет региональное железнодорожное сообщение и укрепляет торговые связи между Китаем и Юго-Восточной Азией, его страна по-прежнему страдает от высокой стоимости морских портов и логистических проблем.

Спикер от Зимбабве отметил, что, несмотря на односторонние принудительные меры, введенные в отношении его страны, она сотрудничает с соседями в создании транзитных коридоров и развитии торговли. Представитель Замбии сказал, что его страна осознала свою реальность как страна, не имеющая выхода к морю, и работает над тем, чтобы стать центром, связанным с сушей. Он отметил, что компания управляет сухими портами в Объединенной Республике Танзания и Анголе, и выразил признательность этим и другим соседним странам.

Страны-посредники описывают усилия по налаживанию контактов с соседями, не имеющими выхода к морю

Несколько ведущих стран также выступили сегодня, рассказав о своих усилиях по обеспечению связи со своими соседями, не имеющими выхода к морю. Выразив солидарность с развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, делегат Анголы заявил, что связь должна рассматриваться как “региональное общественное благо”. Подчеркнув важность коридора Лобито — вклада его страны в эти усилия, — он отметил, что он соединяет внутренние районы Африки с атлантическим побережьем и обслуживает Демократическую Республику Конго, Замбию и других соседей, не имеющих выхода к морю. Он подчеркнул, что РСНВМ должны воспользоваться преференциальным доступом к климатическим фондам.

Представитель Объединенной Республики Танзания заявил, что, будучи прибрежным государством, граничащим с шестью странами, не имеющими выхода к морю, его страна признает свою ключевую роль в региональной интеграции. Она модернизирует порт Дар-э-Салам и принимает ряд мер для ускорения перемещения товаров. Эритрея является страной транзита и уделяет приоритетное внимание региональному сотрудничеству, сказал ее представитель, добавив, что дорожная сеть расширилась и соединяет 85 процентов городов и деревень в стране. Он также подчеркнул необходимость обеспечения безопасного морского судоходства в Красном море.

Спикер от Болгарии, отметив ее положение на стыке Центральной Азии и Европы, сказал, что его страна активно участвует в инициативах, направленных на улучшение транспортных связей, цифровой инфраструктуры и энергетической безопасности в регионе. Он особо выделил Средний коридор, который связывает Центральную Азию и регион Каспийского моря с Европой. Болгария стремится к цифровизации транспортных процессов, что способствует улучшению управления дорожным движением и повышению осведомленности о транзитных маршрутах.

Одной физической инфраструктуры недостаточно

Представитель Европейского союза отметил, что “одной физической инфраструктуры недостаточно”. Цифровизация, ориентированная на человека, функциональная совместимость, упрощенное управление границами и гармонизированные таможенные процедуры являются важными мягкими мерами, которые откроют новые возможности, сказал он. Универсальный и недорогой доступ к Интернету и современным энергетическим услугам также имеют решающее значение. Польша, по словам ее представителя, “является одним из самых активных сторонников качественной и устойчивой инфраструктуры для всех”. Он обратил внимание на резолюцию Генеральной Ассамблеи от 2023 года, представленную его делегацией, о “Повышении глобальной устойчивости и содействии устойчивому развитию посредством подключения региональной и межрегиональной инфраструктуры”. Он призвал развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, “изучить ее, внедрить и предложить последующие меры”.

Призыв к ликвидации дефицита финансирования в размере 500 миллиардов долларов для наименее развитых стран

Дима Аль-Хатиб, директор Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг, также выступила в ходе интерактивного диалога, заявив, что ее ведомство извлекает уроки из разработанных странами Юга решений, позволяющих наверстать упущенное в технологическом плане и систематическом обмене знаниями, а также мобилизует ресурсы в соответствии с Авазинской программой действий.

Она призвала к массированным инвестициям для покрытия предполагаемого дефицита финансирования в размере 500 миллиардов долларов для наименее развитых стран, которым требуется 46 000 километров железных дорог и почти 200 000 километров дорог с твердым покрытием, чтобы довести их уровень до среднемирового, подчеркнув: "Наименее развитые страны нуждаются в механизмах финансирования, которые не создают дополнительного бремени, в сотрудничестве, основанном на солидарности, партнерстве и взаимной выгоде".