Демографические возможности: Региональный директор ЮНФПА Флоренс Бауэр рассуждает о пути Центральной Азии к процветанию

Флоренс Бауэр, региональный директор ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии, обсудила “демографические возможности” Центральной Азии в интервью News Central Asia (nCa). Она объяснила, что демографический дивиденд – это потенциал для экономического роста, который возникает, когда численность населения трудоспособного возраста в стране превышает численность зависимого населения. Центральная Азия с ее молодым населением (почти треть из них моложе 15 лет) и прогнозируемым ростом до более чем 114 миллионов человек к 2050 году имеет все возможности для того, чтобы извлечь из этого выгоду.

Вопрос 1: Г-жа Бауэр, спасибо, что поговорили с нами. Не могли бы вы сначала рассказать о присутствии ЮНФПА на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (НВМРС-3) в Авазе, Туркменистан?

Бауэр: Спасибо, что пригласили меня. ЮНФПА принимает активное участие в конференции LLDC3, которая является важной платформой для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, для поиска решений и налаживания партнерских отношений в интересах более справедливого и процветающего будущего. Мы последовательно занимаемся широким освещением вопросов народонаселения и развития, демонстрируя наше сравнительное преимущество в предоставлении поддержки, основанной на правах человека. Это включает в себя уделение особого внимания расширению прав и возможностей молодежи, женщин и девочек, снижению риска бедствий и оказанию помощи странам в сборе демографических данных, которые могут быть использованы для разработки политики и прогнозов, основанных на фактических данных. РСНВМ-3 – это ключевая возможность обсудить демографические характеристики РСНВМ, в которых наряду со стареющим населением часто присутствует более многочисленное молодое население, что требует целевых инвестиций для получения демографического дивиденда.

Вопрос 2: Вы упомянули о возможности получения демографического дивиденда. Не могли бы вы подробнее рассказать о демографическом ландшафте Центральной Азии, включая Туркменистан, и объяснить, что подразумевается под “демографическим дивидендом”?

Бауэр: Безусловно. Демографический дивиденд относится к потенциалу экономического роста, который возникает, когда численность населения трудоспособного возраста в стране значительно превышает численность зависимого населения. Это окно возможностей обычно открывается, когда в странах происходит демографический переход к более низким показателям рождаемости. Центральная Азия представляет собой уникальный демографический ландшафт, который обладает таким потенциалом. Ее население значительно выросло и, по прогнозам, превысит 114 миллионов человек к 2050 году. Почти треть этого населения моложе 15 лет, что заметно выше среднемирового показателя. Например, в Туркменистане, где проживает около семи миллионов человек, около 57% из них составляют люди трудоспособного возраста, и, по прогнозам, в будущем этот показатель будет расти еще больше. В совокупности эти тенденции открывают значительные возможности для ускоренного развития и экономической стабильности во всем регионе.

Вопрос 3. Что могут сделать страны для полной реализации этого демографического потенциала и максимизации демографических дивидендов Центральной Азии?

Бауэр: Чтобы в полной мере реализовать демографический потенциал Центральной Азии, страны должны сосредоточиться на стратегических инвестициях, ориентированных на людей, которые обеспечат устойчивый, инклюзивный экономический рост. ЮНФПА выступает за укрепление человеческого капитала путем инвестирования в образование, здравоохранение и повышение квалификации молодежи и женщин, подготавливая их к будущей “зеленой”, цифровой экономике и экономике заботы.

Крайне важно расширить права и возможности женщин и девочек, обеспечив им доступ к качественному репродуктивному здравоохранению и инклюзивному образованию, а также способствуя их полноценному участию в трудовой деятельности путем решения проблемы неравного бремени по уходу и утверждения справедливых гендерных норм.

Мы придаем особое значение разработке основанной на правах человека политики в области народонаселения, которая поддерживает осознанный выбор и разделение обязанностей между семьями. Создание достойных рабочих мест в соответствии с будущими потребностями рынка, расширение систем социальной поддержки, адаптирующихся к демографическим изменениям, устранение субнациональных диспропорций и повышение устойчивости к изменению климата также имеют жизненно важное значение. Мы должны использовать потенциал стареющего населения посредством здорового старения и обучения на протяжении всей жизни, а также использовать надежные, дезагрегированные данные для разработки политики, основанной на фактических данных.

Вопрос 4: Каково общее видение ЮНФПА эффективной демографической политики в Центральной Азии?

Бауэр: В конечном счете, ЮНФПА считает, что эффективная демографическая политика в Центральной Азии направлена на обеспечение процветания каждого человека в благоприятной среде. Это означает укрепление гендерного равенства, с тем чтобы женщины и девочки имели возможность активно формировать свое будущее.

Речь идет о соблюдении прав человека в рамках системы, которая поддерживает благополучие растущего и динамично развивающегося населения, а также обеспечивает достойную поддержку и заботу о людях в пожилом возрасте. Для полного достижения этой демографической устойчивости решающее значение имеют согласованные действия и значительное устойчивое финансирование за счет привлечения внутренних ресурсов и диверсифицированного финансирования. ЮНФПА стремится к партнерству со странами Центральной Азии, чтобы по-настоящему использовать это уникальное демографическое преимущество, создавая устойчивые, процветающие и инклюзивные общества для всех. ///nCa, 8 августа 2025 г.