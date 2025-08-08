Адекватное финансирование и эффективные партнерские отношения являются ключевыми факторами достижения устойчивого развития, заявляют участники круглого стола на полях LLDC3 в Авазе

Достижение устойчивого развития требует адекватного финансирования и эффективных партнерских отношений, заявили выступавшие сегодня на заключительном круглом столе в рамках Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и многие из них подчеркнули настоятельную необходимость облегчения непосильного бремени задолженности.

Сопредседатель Ходжамырат Гелдимырадов, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана, открыл круглый стол, посвященный теме “Предоставление и мобилизация ресурсов и укрепление глобального партнерства в интересах устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю”. Он напомнил, что в Венской программе действий определен ряд “ключевых” проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, включая ограниченную мобилизацию внутренних ресурсов, сокращение объема официальной помощи в целях развития (ОПР), стагнацию экспортных поступлений, высокий уровень задолженности и неравномерные потоки денежных переводов, сопряженные с высокими операционными издержками.

“Только глобальный подход к финансированию”, – подчеркнул он, – может обеспечить доступ к столь необходимым ресурсам, которые необходимы РСНВМ для достижения устойчивого развития. Это отражено как в Авазинской программе действий, так и в Севильском обязательстве, в которых подчеркивается важность выполнения обязательств по поддержке полного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. “Сегодня глобальные вызовы намного превосходят возможности любого отдельного государства”, – подчеркнул он, добавив, что только “твердая приверженность многосторонности, международному сотрудничеству и глобальной солидарности” может эффективно противостоять им.

“Финансы играют центральную роль”, – добавила его коллега-сопредседатель Ана Изабель Хавьер, заместитель министра иностранных дел Португалии. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, вынуждены бороться с ограниченными внутренними сбережениями, сокращением ОПР и ограниченным бюджетным пространством, что усугубляется климатическими потрясениями и давлением внешней задолженности. Подчеркнув, что “долговые инструменты должны эволюционировать”, она выразила поддержку инструментам, которые “увязывают регулирование задолженности с целями в области климата и развития”, поскольку они могут “создать столь необходимое финансовое пространство и помочь достичь реальных результатов”. Она также заявила, что партнерские отношения должны стать более инклюзивными, прагматичными и соответствовать приоритетам стран, не имеющих выхода к морю.

И она подчеркнула, что “в регионах, где климатические риски, нестабильность и гендерное неравенство сходятся воедино, целевое сотрудничество имеет важное значение”. Со своей стороны, Португалия поддерживает инициативу ООН в Сахеле и Центральноафриканской Республике, направленную на оценку климатической безопасности с учетом гендерных факторов и внедрение инноваций в области климата под руководством женщин. Далее, отметив “каскадные экологические риски”, с которыми сталкиваются РСНВМ, поскольку более половины их территории находится в засушливых районах, она выразила поддержку использованию многомерного индекса уязвимости для обеспечения более справедливого доступа к льготному финансированию путем отражения структурных проблем, выходящих за рамки валового внутреннего продукта (ВВП).

Парадокс стран, не имеющих выхода к морю: Огромные ресурсы, потенциал; Неадекватная инфраструктура, финансирование

“Моя собственная страна — горное королевство Лесото — воплощает в себе уникальные особенности наших групп”, – сказал Лехоне Мпотжоана, министр иностранных дел и международных отношений Лесото, который выступил с основным докладом на этом круглом столе. Хотя эти горы являются источником водных ресурсов, которые питают экономику Лесото, они создают проблемы для развития инфраструктуры, подключения к цифровым технологиям и повышения производительности сельского хозяйства. Тем не менее, он сказал: “Хотя география определяет Лесото как страну, не имеющую выхода к морю, мы предпочитаем рассматривать наш высокогорный суверенитет как выгодную позицию для инноваций, жизнестойкости и процветания”.

Однако он указал на “парадокс”, с которым сталкиваются Лесото и многие другие развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю: “Мы обладаем огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии, но сталкиваемся с дефицитом энергии; у нас молодое, динамичное население, но мы изо всех сил пытаемся создать достаточные возможности для сдерживания утечки мозгов”. Он подчеркнул, что “именно этот парадокс должен быть рассмотрен на данном круглом столе”, и главный вопрос заключается не в том, можно ли достичь устойчивого развития, “а в том, как мы будем финансировать и сотрудничать, чтобы добиться этого”. При этом он обратил особое внимание на проблему неприемлемого уровня задолженности таких стран, как Лесото: “Прежде чем можно потратить хоть один доллар на школу, больницу или новую дорогу, он уже уходит — направляется прямиком на выплату процентов”.

“Это не развитие”, – подчеркнул он, добавив: “Время постепенных изменений прошло”. Поэтому он призвал к реформированию международной финансовой архитектуры, которая “обеспечит облегчение долгового бремени и доступное климатическое финансирование для наиболее уязвимых слоев населения”. Кроме того, он настоятельно призвал к достижению четких, привязанных к срокам и поддающихся измерению целей в области развития инфраструктуры, упрощения процедур торговли и мобилизации ресурсов, а также к созданию “специального механизма смешанного финансирования для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю”, для снижения рисков и привлечения частных инвестиций в важнейшие проекты в области инфраструктуры и подключения. “Пусть это десятилетие принесет ощутимые результаты”, – заключил он.

Роль государственного налогообложения в финансировании устойчивого развития

Первый участник дискуссии, Сату Суйккари-Клевен, посол ООН по вопросам мира и безопасности и глобального партнерства в Министерстве иностранных дел Финляндии, заявила, что усиление мобилизации внутренних ресурсов — “в частности, налогообложения” — имеет “огромный потенциал” для финансирования ЦУР. Таким образом, Финляндия поддерживает укрепление налоговой системы, делясь своим опытом с другими органами власти — “это очень практичная, прагматичная форма сотрудничества”, – отметила она. “Финляндия является мировым лидером в области цифровых государственных услуг”, — добавила она. Она полностью оцифровала свою налоговую систему и готова поделиться своим опытом в создании безопасной, открытой и доступной государственной инфраструктуры. Она также рассказала об усилиях “Finnfund” — организации, финансирующей развитие ее страны, — по внедрению “зеленых” технологий в Монголии, финансированию возобновляемых источников энергии в Непале и улучшению связи в Африке.

“Я мог бы констатировать очевидное, – сказал Усман Фолл, директор Африканского банка развития, – но 50 процентов [развивающихся стран, не имеющих выхода к морю] расположены в Африке”. Эти страны нуждаются в реформировании международной долговой системы, что, в свою очередь, требует реформ государственного управления, эффективного облегчения долгового бремени, механизмов реструктуризации и улучшения управления долгом. Кроме того, финансисты должны “изменить основу для доступа к ресурсам, перейдя от квот к сочетанию показателей дохода и уязвимости”, – сказал он. Тем не менее, он подчеркнул: “С точки зрения Африки, все это не будет эффективным, если мы не решим проблему слона в комнате”.

Институциональные инвестиции в Африке сдерживаются несправедливой оценкой рисков

По его словам, это связано с тем фактом, что африканские страны в настоящее время платят за доступ к капиталу более чем в три раза больше, чем в других частях мира, из-за несправедливой оценки рисков. Эта “премия за риск в Африке” обходится континенту более чем в 75 миллиардов долларов ежегодно, и он сказал, что “сейчас необходимо реформировать методы оценки рисков” в Африке. Поэтому, выразив поддержку инициативе Африканского союза по созданию “Африканского агентства по кредитованию рисков”, он также призвал африканские государства провести “смелые реформы”, чтобы повысить доверие инвесторов к своим странам. Он отметил: “Нам необходимо привлекать институциональных инвесторов в Африку, но эти инвесторы хотят видеть проекты, привлекательные для финансирования, и защиту инвесторов”.

Использование денежных переводов мигрантов для стимулирования экономического роста, инвестиций

Затем Пер Лильерт, директор Нью-Йоркского отделения Международной организации по миграции (МОМ), обратил внимание на еще один источник финансирования – денежные переводы в размере 700 миллиардов долларов в год, которые мигранты отправляют домой в страны с низким и средним уровнем дохода. Он подчеркнул, что снижение комиссий за транзакции, связанных с этим, позволит обеспечить, чтобы “большая часть этих денег доходила до семей и сообществ”. Денежные переводы, как потоки от частного лица к частному лицу, используются получающими их домохозяйствами для удовлетворения основных социальных потребностей. Они могут помочь получателям помощи выбраться из нищеты и оплатить питание, образование и медицинские услуги. И они также могут финансировать предпринимательство, малый бизнес и местные инвестиции — “при наличии правильных стимулов и инструментов”, – подчеркнул он.

Основным препятствием являются высокие расходы на перевод средств, и он сообщил, что мигранты из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, получают среднюю надбавку в размере 9,5%, когда они отправляют деньги домой. Высказав несколько предложений по снижению этих сборов, таких как расширение платформ мобильных платежей и цифровых кошельков, он сказал, что правительства могут стать партнерами для совместной разработки и расширения масштабов инновационных и недорогостоящих решений для денежных переводов. Он также указал на возможность развития конкуренции между поставщиками услуг по переводу денежных средств, отметив, что “к сожалению, сегодня их довольно мало”. Тем не менее, он подчеркнул, что денежные переводы — “при надлежащем использовании” — могут способствовать развитию предпринимательства, расширению доступа к финансовым услугам и продуктивным инвестициям в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.

Труди Хартценберг, исполнительный директор Центра торгового права для Южной части Африки, затем отметила, что связь между Севильским обязательством и Авазинской программой действий “очевидна и обязательна”. Она добавила, что маргинализация Африки из глобальной торговой системы “реальна для континента”. Подчеркнув необходимость развития торговой инфраструктуры, “чтобы Африка могла торговать более эффективно”, она также указала на важность содействия налаживанию трансграничных производственных связей и создания производственно-сбытовых цепочек для “повышения ценности ресурсов Африки”. Поскольку Африка остается экспортером сырьевых товаров — “экспортируя возможности для создания рабочих мест и создания добавленной стоимости”, – она пришла к выводу, что прямые иностранные инвестиции являются важным средством “не только для изменения того, как мы торгуем на континенте, но и как Африка торгует с остальным миром”.

Общие препятствия, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю, требуют справедливого глобального реагирования

В ходе последовавшего интерактивного обсуждения представитель Бангладеш подчеркнул, что наименее развитые страны, как и развивающиеся, не имеющие выхода к морю, также сталкиваются с ограниченными финансовыми возможностями, недиверсифицированной экономикой и повторяющимися внешними потрясениями. “Эти общие реалии требуют справедливых глобальных мер реагирования”, – призвал он, отметив, что денежные переводы также являются “спасательным кругом для наших экономик” и, следовательно, необходимы более безопасные пути миграции. “Мы призываем к состраданию”, – призвал он. Представитель Филиппин в этой связи отметил статус своей страны как “страны происхождения мигрантов” и заявил, что “это область для потенциального обмена знаниями” в духе сотрудничества Юг-Юг.

Представитель Узбекистана, признавая проблемы, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, указал на общее для них преимущество — “стабильный рост населения и доли молодежи в нем”. Направление большего объема инвестиций в человеческий капитал и поддержка женщин и молодежи позволят получить “демографические дивиденды”, подчеркнул он, добавив, что молодежь “в лучшем положении, чтобы усваивать инновации и адаптироваться к новым реалиям и условиям”. В свою очередь, представительница Чада подробно рассказала о национальном плане развития ее страны “Связь с Чадом до 2030 года”, который направлен на расширение экономической интеграции, особенно для женщин и молодежи.

Необходимо выполнить обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития, приостановить задолженность

“Без средств для реализации мы не сможем воплотить в жизнь чаяния нашего народа в области развития”, – заявил представитель Кубы, призвав развитые страны выполнить свои обязательства по предоставлению ОПР. Люксембург, со своей стороны, продолжает выделять 1% своего ВВП на ОПР, заявил представитель этой страны, что превышает установленный ООН целевой показатель в 0,7%. Он также сказал, что почти половина двусторонних партнеров его страны являются странами, не имеющими выхода к морю, и вместе они инвестируют в цифровизацию, базовые услуги и экологически чистые решения. Одним из таких проектов является Международный финансовый центр Кигали в Руанде. “Мы по-прежнему полны решимости оказывать вам поддержку”, – заключил он.

Представитель Испании, тем временем, выразил поддержку Авазинской программе действий и подчеркнул необходимость того, чтобы РСНВМ, "располагали достаточными ресурсами для решения этих проблем". Что касается долговых проблем, она выразила поддержку приостановлению выплаты долга в случае чрезвычайных климатических ситуаций, более эффективному использованию долговых свопов и созданию "платформы должников", чтобы страны—заемщики могли "координировать свои подходы и обмениваться информацией и опытом". Она также подчеркнула, что недавно принятое Севильей обязательство "должно стать дорожной картой, которой мы все должны следовать для мобилизации необходимых ресурсов".