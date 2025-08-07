В Авазе состоялась выставка и презентация под названием «Жемчужины национального наследия Азербайджана»

В рамках продолжающейся в Авазе Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, был проведён “День Азербайджана”.

Основной целью мероприятия стало представление богатого культурного и духовного наследия Азербайджана международной общественности.

Открытие выставки под названием «Жемчужины национального наследия Азербайджана» вызвало большой интерес у посетителей. На экспозиции были представлены образцы азербайджанского ковроткачества, изделия различных ковровых школ, национальные костюмы, калагаи, витражи (шебеке) и шедевры вышивального искусства.

Посетители не только ознакомились с экспонатами, но и приняли участие в мастер-классах по ткачеству ковров, изготовлению витражей, росписи калагаи и ювелирному делу. В выставочном пространстве также звучала живая музыка и демонстрировались национальные танцы.

Кулинарная зона мероприятия также привлекла большое внимание гостей. Здесь были представлены образцы национальных блюд и сладостей. Участники имели возможность наблюдать за процессом приготовления ряда блюд и продегустировать их.