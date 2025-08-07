Туркменистан и ЮНКТАД запускают третью фазу цифровизации таможни

5 августа 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза» в рамках Конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Туркменистан и ЮНКТАД подписали проектный документ по запуску третьей фазы совместной инициативы по цифровизации таможенной системы Туркменистана и созданию основ для функционирования «умной таможни».

Документ предусматривает внедрение современных информационных технологий, автоматизацию ключевых процессов, повышение прозрачности и эффективности таможенного администрирования, а также развитие кадрового потенциала.

Реализация проекта будет способствовать упрощению процедур внешнеэкономической деятельности и повышению инвестиционной привлекательности Туркменистана.

В ходе встречи Председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулиев и Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекой Гримпсон обсудили текущий уровень взаимодействия и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в области цифровизации таможенных процедур.

По мнению Худайкулиева, реализация третьей фазы проекта станет важным этапом на пути к формированию высокотехнологичной, современной и таможенной системы.

Подписание документа стало логичным продолжением предыдущих этапов цифровизации, реализованных при содействии ЮНКТАД, и отражает стремление Туркменистана к активному внедрению инновационных решений в таможенной сфере в соответствии с международными стандартами. ///nCa, 7 августа 2025 г.