Президент Туркменистана провел встречу с Вице-президентом Малави

6 августа, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в Авазе с Вице-президентом Республики Малави Майклом Бизуиком Уси.

Вице-президент Малави выразил благодарность за теплый прием и приглашение на международный форум, отметив высокий уровень его организации. Он подчеркнул, что главные цели конференции LLDC3 – разработка совместных решений для устойчивого развития и укрепление международного сотрудничества. Майкл Бизуик Уси также передал главе Туркменистана теплые приветствия от Президента Малави Лазаруса Чакверы.

В ответ Президент Бердымухамедов поблагодарил за добрые слова и передал наилучшие пожелания руководству Малави. Он выразил уверенность, что конференция в Авазе заложит основу для развития транспортно-транзитных коридоров, укрепления межрегионального сотрудничества и расширения экономических возможностей.

Глава Туркменистана отметил, что страна придает большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с государствами мира, включая африканские страны. Он заявил о готовности Туркменистана использовать все возможности для укрепления политико-дипломатических и торгово-экономических связей с Малави.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность активизации взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Ожидается, что знакомство с Туркменистаном и проведенные переговоры придадут двустороннему сотрудничеству с Малави конкретное содержание.

Особое внимание было уделено потенциалу для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и научные исследования.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Вице-президент Майкл Бизуик Уси подтвердили приверженность своих стран расширению сотрудничества и пожелали друг другу успехов в ответственной государственной деятельности.///nCa, 7 августа 2025 г.