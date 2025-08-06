Президент Туркменистана провел встречу с Президентом Казахстана в Авазе

5 августа, в рамках своего визита в Туркменистан Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Встреча состоялась на полях Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), проходящей в Авазе.

В ходе беседы Президент Токаев выразил благодарность за приглашение принять участие в международном форуме, подчеркнув его значение как важной площадки для обмена мнениями и выработки практических подходов к решению актуальных задач, стоящих перед РСНВМ.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-транзитной сферах. Особое внимание было уделено вопросам развития региональной инфраструктуры и увеличения объёмов товарооборота.

По итогам встречи главы государств подтвердили неизменную приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном. ///nCa, 6 августа 2025 г.