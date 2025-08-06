Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

5 августа, в Авазе, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики Ван Юном, прибывшим в страну для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Во время встречи Ван Юн передал главе Туркменистана и Национальному Лидеру тёплые слова приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпина и выразил благодарность за радушный приём. Он подчеркнул значимость Конференции, проходящей под девизом «Содействие прогрессу путём поддержания партнёрских отношений», и её вклад в укрепление международного сотрудничества.

Стороны подчеркнули стратегический характер туркмено-китайских отношений, охватывающих широкий спектр направлений — от политического взаимодействия до культурного обмена.

Президент Туркменистана особо отметил продуктивные переговоры с Си Цзиньпином, состоявшиеся в июне в Астане в рамках Саммита «Центральная Азия – Китай», и привёл в пример активное сотрудничество стран в рамках ООН и других международных организаций.

Также на встрече было отмечено активное развитие межпарламентских связей и межпартийного диалога, включая регулярные обмены делегациями. Особое внимание было уделено успешному партнёрству в энергетике, торговле и других секторах экономики.

Важным направлением сотрудничества обе стороны назвали культурно-гуманитарную сферу.

Президент Туркменистана подтвердил готовность продолжать поддержку в развитии взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения и культуры.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что визит Ван Юна станет новым стимулом для углубления двусторонних отношений и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей работе. ///nCa, 6 августа 2025 г.