Президент Туркменистана принял Премьер-министра Азербайджана

5 августа в Авазе, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова.

Асадов передал главе государства Туркменистан приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Бердымухамедов передал ответные приветствия главе Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 6 августа 2025 г.