Пресс-брифинг в Авазе, посвященный ходу Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

5 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РНСВМ), состоялся пресс-брифинг. В ходе мероприятия выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, подчеркнув значимость конференции и роль Туркменистана в укреплении глобального сотрудничества.

Антониу Гутерриш высоко оценил Туркменистан за проведение этого важного международного мероприятия, отметив приверженность страны международному сотрудничеству и устойчивому развитию. Вспоминая свою работу в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев, он особо отметил успехи Туркменистана в решении проблемы лиц без гражданства. «После распада Советского Союза многие остались без гражданства. В Туркменистане все такие люди получили четкую процедуру оформления гражданства и стали полноправными гражданами этой страны», — подчеркнул он.

Гутерриш назвал конференцию отражением новой эры сотрудничества в Центральной Азии, основанной на общих приоритетах, региональной солидарности и взаимодействии. «В условиях, когда глобальное сотрудничество находится под угрозой, такой дух солидарности важен как никогда», — сказал он.

Генеральный секретарь обратил внимание на проблемы более чем 600 миллионов человек в РНСВМ, которые отрезаны от глобальных финансов и технологий, обременены долгами и уязвимы перед конфликтами и рисками изменения климата. «Этим странам нужна не дополнительная щедрость, а справедливость», — подчеркнул Гутерриш, призвав к обеспечению равного доступа к инвестициям и возможностям для создания инклюзивных обществ и экономик.

Он выделил четыре ключевые области для немедленных действий:

Раскрытие экономического потенциала: Инвестиции в инфраструктуру, образование, цифровые технологии и инновации, включая цифровую инфраструктуру и доступ к передовым технологиям, таким как искусственный интеллект, для повышения производительности и открытия новых рынков. Связь РНСВМ с миром: Развитие торговых коридоров, региональной интеграции и надежных логистических систем через партнерство со странами транзита. Укрепление устойчивости: Развитие зеленых отраслей для обеспечения устойчивого развития. Реформирование международной финансовой системы: Обеспечение облегчения долгового бремени, льготного финансирования и международной финансовой архитектуры, которая поддерживает наиболее уязвимые страны.

Гутерриш отметил, что Авазинская программа действий станет дорожной картой на следующее десятилетие, направленной на создание рабочих мест, увеличение экспорта, сокращение выбросов и преобразование жизни. ООН готова работать со всеми странами для достижения конкретных результатов.

Рашид Мередов сообщил об успешном проведении первого пленарного заседания конференции, на котором выступили главы государств и правительств, министры, высокопоставленные представители ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных кругов, гражданского общества и частного сектора. Он подчеркнул единый сигнал участников: ни одна страна не должна быть обделена вниманием из-за своей географии.

Мередов с гордостью отметил избрание Туркменистана председателем конференции, что свидетельствует о доверии международного сообщества и ответственности страны. «Наша задача — обеспечить, чтобы все делегации — государства и международные институты — могли внести реальный вклад в дискуссии, проходящие в Авазе», — заявил он.

В рамках конференции запланированы пять тематических круглых столов высокого уровня для обсуждения ключевых приоритетов Авазинской программы действий, а также встречи с представителями гражданского общества, частного сектора, молодежи и женского форума. Более 14 специальных мероприятий будут организованы для обмена опытом и знаниями между регионами.

Мередов подчеркнул, что Туркменистан рассматривает конференцию не только как платформу для решения проблем, но и как возможность для разработки ориентированных на будущее решений, связанных с общим приоритетом — достижением устойчивого развития. Он выделил международные инициативы Туркменистана, озвученные Президентом Сердаром Бердымухамедовым на пленарной сессии Конференции:

Глобальную инициативу «Медицина для будущей солидарности и сотрудничества» для профилактики и реагирования на угрозы здоровью.

Разработку Международного атласа транспортной взаимосвязанности и рамочной программы для достижения циркулярной экономики.

///nCa, 6 августа 2025 г.