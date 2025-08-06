Премьер-министр Грузии встретился с Президентом Туркменистана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе встречи Ираклий Кобахидзе и Сердар Бердымухамедов обсудили сотрудничество между двумя странами и перспективы углубления торгово-экономических связей.

Была отмечена положительная динамика партнерства в энергетическом секторе и потенциал Южного газового коридора с точки зрения транспортировки туркменского природного газа в Европу.

Премьер-министр Грузии и Президент Туркменистана подчеркнули важность мира и стабильности.

Ираклий Кобахидзе пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Грузию с официальным визитом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Авазу, Туркменистан, для участия в Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в составе делегации, состоящей из министра иностранных дел Маки Ботчоришвили, министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и главы правительственной администрации Левана Жоржолиани. //1tv.ge, 5 августа 2025 г.