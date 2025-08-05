РЦПДЦА призывает к укреплению роли парламентов в укреплении мира, доверия и устойчивого развития

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и глава РЦПДЦА г-н Каха Имнадзе принял участие в Парламентском форуме, проходившем в рамках Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (НВМРС-3) в Авазе, Туркменистан.

Форум, организованный совместно Организацией Объединенных Наций и Меджлисом Туркменистана, был направлен на повышение вклада парламентов в осуществление Авазинской программы действий (АПД), подчеркнув важную роль законодательных и надзорных функций в продвижении национальных и региональных приоритетов, включая устойчивую инфраструктуру, инклюзивное развитие и подотчетное управление.

Выступая на тематической сессии от имени Регионального центра, г-н Имнадзе подчеркнул, что мандат РЦПДЦА, ориентированный на превентивную дипломатию, диалог и региональное сотрудничество, тесно связан с приоритетами и вызовами, с которыми сталкиваются парламенты развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Он отметил, что в условиях растущей глобальной нестабильности способность парламентов укреплять общественное доверие, содействовать инклюзивному и прозрачному управлению и поддерживать мирное разрешение споров важна как никогда.

Г-н Имнадзе далее подчеркнул, что регион Центральной Азии является убедительным примером конструктивного регионализма, в том числе посредством содействия сотрудничеству в области водных ресурсов и климата, гендерного равенства и вовлечения молодежи – при активной поддержке РЦПДЦА.

Он подтвердил приверженность Центра развитию политического диалога, укреплению доверия и продвижению общего регионального видения, основанного на мире, жизнестойкости и взаимной выгоде. ///РЦПДЦА, 4 августа 2025 г.