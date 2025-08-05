«Национальные дни Азербайджана» в Туркменистане

В рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Национальной туристической зоне «Аваза» (Туркменистан), организованы «Национальные дни Азербайджана».

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры.

Было отмечено, что в ходе мероприятия международную аудиторию ознакомят с богатой культурой, историческим наследием и художественными традициями Азербайджана.

В конференц-зале будет открыт для посетителей азербайджанский павильон. Здесь будут представлены книги, брошюры, сувениры, ковры, кялагаи и образцы прикладного искусства по истории и культурному наследию нашей страны. Посетители также смогут ознакомиться с изделиями ручной работы, которые отражают древние традиции декоративно-прикладного искусства Азербайджана.

На развернутой под открытым небом художественной выставке под названием «Жемчужины национального наследия Азербайджана» будут представлены ковры, интарсия, шебеке, украшения, вышивка текельдуз и кялагаи из фонда Национального музея ковра Азербайджана. Также пройдут мастер-классы по ковроткачеству, искусству шебеке, изготовлению ювелирных изделий и кялагаи.

В кулинарном разделе выставочной зоны будут представлены традиционные блюда и сладости азербайджанской кухни.

5 августа в рамках церемонии открытия конференции пройдет гала-концерт. 6 августа состоится грандиозная концертная программа по случаю «Национальных дней Азербайджана», а 8 августа – заключительный гала-концерт с участием мастеров искусств Азербайджана. ///Azertac, 5 августа 2025 г.