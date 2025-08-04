Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

4 августа 2025 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, город Туркменбаши.

По прибытии в Туркменбаши, Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC). Он особо отметил важность обсуждаемых на конференции вопросов для устойчивого развития региона, подчеркнув их ключевое значение для стран Центральной Азии.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений, основанных на принципах добрососедства, дружбы и стратегического партнерства. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в Самарканде в апреле 2025 года. Обе стороны выразили удовлетворение динамичным развитием многопланового сотрудничества, которое строится на взаимном доверии и учете общих интересов.

С начала 2025 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном достиг 600 миллионов долларов США. Активно развивается кооперация в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт, сельское и водное хозяйство. Особое внимание уделяется созданию приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз», а также укреплению межрегиональных связей и гуманитарных обменов.

В рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне запланированы заседания межправительственных комиссий, Делового совета, Форума регионов, а также ряд культурных мероприятий, направленных на дальнейшее сближение народов двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по повестке третьей Конференции ООН и подготовке к седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится осенью 2025 года в Ташкенте.

5 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в работе третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, а также в специальном мероприятии, посвященном подготовке к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних переговоров. ///nCa, 4 августа 2025 г.