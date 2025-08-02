Туркменская молодежь изучила в Сиане передовой опыт переработки отходов в энергию

Эльвира Кадырова, г. Сиань, Китай

В китайском городе Сиань провинции Шэньси молодежная делегация из Туркменистана посетила уникальный проект по производству электроэнергии из бытовых отходов. Этот проект, реализованный в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), демонстрирует, как современные технологии позволяют превращать мусор в ценный ресурс, обеспечивая экологичную утилизацию и производство энергии.

Принцип работы мусоросжигательного комплекса в Сиане прост, но технологически совершенен. Бытовые отходы поступают на завод без предварительной сортировки и подвергаются ферментации. В процессе выделяется вода, которая затем проходит тщательную очистку и используется исключительно для технических нужд. Оставшиеся отходы сжигаются, а выделяющаяся тепловая энергия приводит в движение паровые турбины мощностью 35 МВт каждая. Эти турбины, оснащенные турбогенераторными установками, вырабатывают электроэнергию, которая поступает в городскую сеть.

Проектная мощность завода впечатляет: 3000 тонн бытовых отходов в сутки, или 1 миллион тонн в год. Четыре линии сжигания, каждая из которых перерабатывает по 750 тонн мусора ежедневно, обеспечивают бесперебойную работу комплекса. По завершении строительства завод будет производить 425,6 миллиона кВт-ч электроэнергии ежегодно, из которых 340,6 миллиона кВт-ч будет подаваться в сеть. Кроме того, предприятие обеспечит выработку тепла в объеме 59,88×10⁴ джоулей в год, что станет важным вкладом в энергоснабжение региона.

Работа завода полностью автоматизирована и цифровизирована. Операторы в режиме реального времени контролируют процесс сжигания отходов в четырех печах, видя все данные на огромном составном мониторе. Это обеспечивает не только высокую эффективность, но и минимальное воздействие на окружающую среду. Очистка воды и контроль выбросов гарантируют, что проект соответствует строгим экологическим стандартам.

Данный подход к переработке отходов стал ярким примером ответственного отношения к природе. Проект в Сиане рассказывает о том, как можно достичь гармонии между промышленным развитием и заботой об экологии. Масштабы завода могут быть адаптированы под потребности конкретного населенного пункта, что делает эту модель универсальной и привлекательной для других стран.

Для туркменской делегации визит стал возможностью изучить передовой опыт в области зеленых технологий. Подобные проекты могли бы найти применение в Туркменистане, где вопросы внедрения принципов зеленой экономики весьма актуальны. Гибкость технологии позволяет адаптировать мощности завода под нужды как крупных городов, так и небольших поселений, открывая перспективы для внедрения аналогичных решений в Туркменистане.///nCa, 2 августа 2025 г.