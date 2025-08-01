Зеленый урок Юйлиня: как китайская пустыня превратилась в лес

Эльвира Кадырова

В 16 километрах от центра города Юйлинь, в районе Юйян, расположилась база Сяоцзихань — национальная демонстрационная зона по борьбе с опустыниванием. Еще семьдесят лет назад здесь господствовали лишь песчаные дюны и желтые пески, угрожавшие песчаными бурями городской зоне. Сегодня это место стало символом экологического возрождения и нашей молодежной делегации из Туркменистана посчастливилось посетить базу для изучения уникального опыта озеленения.

Когда-то сотни больших и малых дюн служили источником песка, наносившего ущерб экосистеме Юйлиня. После основания Нового Китая в 1949 году местные власти и жители объединили усилия, чтобы остановить наступление пустыни. Был разработан метод стабилизации песков, основанный на последовательном подходе: сначала возводились заграждения, то есть укреплялись пески, а затем высаживались травы и кустарники, и только после этого — монгольская сосна, устойчивая к суровым условиям. Этот принцип стал краеугольным камнем кампании по восстановлению земель.

С 2012 года борьба с опустыниванием вышла на новый уровень. В Юйлине внедрили централизованные модели управления, включая такие инициативы, как «Национальная добровольная посадка деревьев», проект защитных лесополос в трех северных районах Китая, а также программы контроля источников песка для Пекина и Тяньцзиня. Особое внимание уделили технологии лесонасаждения «шесть в одном», которая включает барьерное закрепление дюн, глубокую посадку засухоустойчивых растений, полив, биологическую защиту от вредителей и ограничение доступа на восстановленные территории. Инновационные подходы, такие как крупномасштабное заключение контрактов и зеленые закупки, позволили ускорить процесс.

Результаты впечатляют: саженцы монгольской сосны, высаженные полвека назад высотой всего 50 сантиметров, превратились в деревья высотой 4–6 метров. Сегодня база Сяоцзихань представляет собой устойчивую экосистему с защитными лесополосами, где гармонично сочетаются хвойные и широколиственные породы, травы и кустарники. Песчаные бури, некогда угрожавшие Юйлиню, остались в прошлом.

Для Туркменистана, который активно реализует стратегии по сохранению экологического баланса, опыт Юйлиня — настоящий кладезь знаний и решений. С этой точки зрения, весьма полезен был бы диалог между туркменскими и китайскими экологами и специалистами лесного хозяйства. ///nCa, 1 августа 2025 г.