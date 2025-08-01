Нейтралитет Туркменистана: Платформа диалога и партнерство для стран, не имеющих выхода к морю

Д-р Бегенч Караев

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг в своем выступлении на Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» (г.Ашхабад, 19 марта 2025 года) особо подчеркнул, что: «Туркменистан напрямую связывает идею мира и доверия с экономическим развитием. В данном контексте нынешний год – «Международный год мира и доверия» – должен придать мощный импульс экономическому сотрудничеству. Уверен, что мир, доверие, равноправие и взаимная выгода должны составлять основу экономического партнёрства. Любые крупные экономические, инфраструктурные, торговые и инвестиционные проекты могут быть успешными только при условии равноправия и обоюдного доверия».

Синергетический контекст данного тезиса заключается в том, что идеалы мира и процветания человечества, будучи неразрывно связанными с глобальным развитием торговли и экономики, будут иметь реальные очертания только в процессе доверительных, справедливых и равноправных отношений между государствами.

В данном контексте, обращает на себя внимание еще один тезис Национального Лидера туркменского народа, высказанный в его выступлении на третьем Анталийском дипломатическом форуме (г.Анталья, 1 марта 2024 года), где в центр внимания выдвигаются нравственные категории, необходимые в современной системе международных отношений. В частности, Герой-Аркадаг подчеркнул, что: «Современная конъюнктура в системе международных отношений ставит перед нами ряд серьёзных вопросов, затрагивающих, по сути, не только политику, экономику и право, но и этические, юстиционные отношения и отношения чести и достоинства. Полагаю, сегодня данные определения нельзя рассматривать в отрыве, они – едины, а потому для поддержания политической безопасности, устойчивого и экономического развития необходимо максимально привлекать народы и государства планеты, независимо от исторической роли, численности населения, объёма валового внутреннего продукта, военного потенциала или уровня технологического развития. Следует утвердить их законные права, чтобы стать членом и субъектом современного и будущего миропорядка».

Не случайно, что понятия этики, чести и достоинства, традиционно обсуждаемые философами, сегодня становятся предметом рассмотрения в рамках крупных политико-дипломатических форумов. Данный тезис может составлять основу для современного диалога, где для решения общечеловеческих проблем необходима мобилизация человеческого потенциала в целом. Амартa Сен, известный индийский экономист и философ, внес значительный вклад в концепцию человеческого потенциала, утверждал, что развитие общества не должно измеряться только экономическим ростом, а должно быть направлено на расширение возможностей людей. По его мнению, свобода выбора и способность вести достойную жизнь являются ключевыми аспектами человеческого развития.

О многомерности и взаимосвязанности современных международных отношений свидетельствуют мероприятия по подготовке к предстоящей с 4 по 8 августа нынешнего года Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Национальный Лидер туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на совещании Организационного государственного комитета по проведению 3-ей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю подчеркнул, что «вопросы, касающиеся упомянутой Конференции, комплексно обсуждаются в рамках Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана».

Примечательным фактом является то, что в работе данного высокого форума наряду с Генеральным секретарем ООН и его заместителями, примут участие без малого, почти все главы государств указанной категории. Повестка дня охватывает целый спектр актуальных вопросов, проведение множества мероприятий политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной направленности. Они продолжатся в течение пяти дней.

Согласно данным ООН, в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, – в Азии, Европе, Африке и Южной Америке проживают почти полмиллиарда человек. Эти страны зависят от транзитных путей через соседние страны для выхода на мировые рынки и сталкиваются со значительно более высокими торговыми издержками, зачастую вдвое превышающими издержки стран с морским побережьем. Одним из актуальных вопросов является то, что экономики этих стран крайне уязвимы к внешним геополитическим изменениям. Для решения этих проблем в 2014 году ООН приняла «Венскую программу действий» – десятилетний план содействия устойчивому развитию РСНВМ. Эти партнерства служат интересам людей и учреждений и направлены на улучшение связей страны, использование технологий и инноваций для преобразования экономики, более эффективной интеграции в мировые торговые системы, а также инвестирование в устойчивую инфраструктуру и подготовку людей к вызовам завтрашнего дня.

Как подчеркивает Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, каждая из этих стран может предложить конструктивные возможности для решения общих проблем. В частности, Туркменистан позиционирует себя как логистический и транспортный узел, соединяющий Европу и Азию. Он участвует в региональных инициативах, а его позиция постоянного нейтралитета позволяет ему выстраивать региональные партнерства и играть стратегическую роль связующего звена между Европой и Азией, делая акцент на надежных транспортных коридорах, которые укрепляют региональную стабильность и способствуют достижению более широких целей устойчивого развития.

Разумеется, стратегической парадигмой для общих проблем стран, не имеющих выхода к морю является отсутствие территориального доступа к морю, затрудненность прямого выхода к важнейшим сегментам мирового рынку, следовательно, наличие высоких транзитных и торговых издержек. По некоторым данным, в среднем транспортные издержки, связанные с доставкой товаров на зарубежные рынки и в обратном направлении, более чем в два раза превышают соответствующие издержки соседних стран, имеющих выход к морю.

В современную эпоху, когда система международных отношений испытывает весьма высокую турбулентность, прежде всего, из-за геополитических противоречий, достижение целей глобального развития все чаще зависит от решения назревших региональных проблем. В то же время, региональные, иногда и более местного характера, вопросы, казалось бы, имеющие локальную специфику, при определённых условиях когерентности интересов, могут выйти на уровень глобального фактора.

Взаимопревращение уровней возникающих проблем во всей системе международных отношений обуславливает их анализ не только политическими, культурными или же экономическими категориями. При всей кажущейся обособленности этих сфер, все более становится ясной актуализация общей парадигмы их оценки, которая заключается в категориях общечеловеческого измерения.

Национальный Лидер туркменского народа в своей в книге «Музыка мира, музыка дружбы и братства» особо отмечает о том, что человечество испытало много трудностей на своем историческом пути развития. Преодолевая их, люди не только восстанавливали свою жизнь, но стремились жить еще лучше чем прежде. Усваивая нравственные уроки прошлого, люди находили новые силы и мудрость, для постижения будущего. Но главное заключалось в том, что для продвижения вперед прежде всего необходимо найти взаимопонимание, совместный поиск общих подходов и стремление вместе находить общеприемлемые решения.

Несомненно, что предстоящий международный форум высокого уровня – Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю станет еще одной возможностью совместного поиска конструктивных подходов для решения актуальных путей плодотворного партнерства во имя мира, безопасности и устойчивого развития. ///nCa, 1 августа 2025 г.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе «Политический анализ и стратегическое планирование», «Политический анализ: проблемы теории и методологии: (Опыт изучения современного центральноазиатского общества)» и «Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (Опыт политического анализа)».