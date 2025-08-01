Китайская провинция Шэньси: От угольной добычи к лидеру в энергетике будущего

Эльвира Кадырова, г. Юйлинь, Китай

Недра провинции Шэньси богаты полезными ископаемыми, открыты более 120 их видов, в том числе провинция лидирует в Китае по запасам угля, боксита, перлита, галлия и цеолина. В древности этот край с почетом называли “волостью угля”.

В современную эпоху, провинция Шэньси выходит на передовые позиции по возобновляемой энергетике, и наша молодежная делегация Туркменистана имела честь воочию в этом убедиться. Второй день пребывания в городе Юйлинь был ознаменован посещение суперсовременных энергетических предприятий.

Демонстрационный проект распределенного интеллектуального энергетического центра с нулевым уровнем выбросов

В Инновационном городе науки и технологий Юйлиня построен и управляется компанией Qing’an Unitech and Technology Development (Yulin) Ltd. Проект официально запущен в августе 2022 года и в настоящее время обеспечивает энергией Деревню спортсменов.

Проект объединяет водородную когенерацию и комплексную энергетическую систему зданий, используя возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и геотермальная. Это позволяет создать распределенную интеллектуальную энергетическую систему с нулевым уровнем выбросов. Срок службы каждой солнечной батареи составляет 20 лет, с возможностью продления.

Это первый в мире практически масштабируемый распределенный интеллектуальный энергетический центр, обеспечивающий безопасное, стабильное, комфортное и экологически чистое энергоснабжение для Деревни спортсменов XV Спартакиады провинции Шэньси. Проект демонстрирует двойное преимущество — экологическое и экономическое, снижая эксплуатационные расходы и сокращая выбросы углерода на 8640 тонн в год.

Для Туркменистана, обладающего значительным потенциалом для развития солнечной энергетики, опыт и технологии данного проекта, а также решения в области альтернативной энергетики, представляют высокий интерес и могут быть успешно применены.

Компания химической промышленности Юйлинь нефтехимической компании, города Ланьчжоу АКОО «Петрочайна»

Химическая компания “Юйлинь Нефтехимическая Компания” города Ланьчжоу, входящая в состав АО “Петрочайна”, была основана в апреле 2019 года. Её проект по производству этилена из этана мощностью 800 000 тонн в год, являющийся результатом значительных инвестиций, расположен в промышленном парке Юйлинь. Общий объем инвестиций в проект составил 10,4 млрд юаней.

Полномасштабные строительные работы начались 4 сентября 2019 года, а уже 3 августа 2021 года был успешно произведен запуск и получен этилен, соответствующий всем стандартам качества.

В качестве сырья для производства этилена методом крекинга используется этан, выделенный и произведенный на газоперерабатывающем заводе “Шангу”, расположенном на нефтяном месторождении Чанцин. Полученный этилен затем перерабатывается в соответствующие полиэтиленовые продукты на установках для производства полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП) и бутена-1/гексена-1.

Инфраструктура парка включает:

• Установку для крекинга этана в этилен мощностью 800 000 тонн в год.

• Установку по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 400 000 тонн в год.

• Установку по производству полиэтилена низкой плотности мощностью 400 000 тонн в год.

• Установку с гибким переключением для производства бутена-1/гексена-1 мощностью 30 000 тонн в год.

• Объекты хранения и транспортировки, а также вспомогательную инфраструктуру.

Объект обеспечивает 600 постоянных рабочих мест и привлекает 500 внештатных сотрудников.

Компания «Хуацинь»

Компания «Хуацинь» — это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на научных исследованиях, разработке, производстве, продаже, управлении и эксплуатации оборудования для получения водорода методом электролиза воды. С более чем 20-летним опытом работы, компания зарекомендовала себя как надежный поставщик, а её продукция широко используется крупными сталелитейными предприятиями как в Китае, так и за рубежом.

На сегодняшний день компания обслуживает около 1000 клиентов. Годовой объем переработки заготовок достигает примерно 210 миллионов тонн, что обеспечивает ей лидирующую позицию на рынке в своей отрасли.

В 2021 году началось строительство первой очереди проекта на территории площадью с общим объемом инвестиций 500 млн юаней. В рамках первой очереди были реализованы следующие объекты:

• база по производству очищенного водорода мощностью 40 000 тонн в год;

• электролизная установка для получения водорода мощностью 2000 м³/ч;

• система хранения водорода объемом 16 000 м³;

• водородная заправочная станция, способная обеспечивать потребности до 10 000 автомобилей на водородных топливных элементах.

В потребительском сегменте реализован важный пилотный проект: построена первая в провинции стационарная водородная заправочная станция вместимостью 1000 кг, предназначенная для обслуживания 30 тяжёлых грузовых автомобилей на водородных топливных элементах.

В целом, Шэньси успешно сочетает свое богатое сырьевое наследие с активным внедрением инновационных и экологически чистых энергетических решений, становясь образцом для устойчивого развития и демонстрируя огромный потенциал для международного сотрудничества в области высоких технологий.///nCa, 31 июля 2025 г.