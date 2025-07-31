ОБСЕ содействует вовлечению молодежи в решение вопросов изменения климата в Туркменистане

Около 35 студентов из высших учебных заведений Туркменистана приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре на тему «Участие молодежи в переговорах по вопросам климата, безопасности и сотрудничества: передовая практика ОБСЕ», который состоялся в Ашхабаде 29 июля 2025 года.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал это мероприятие с целью оказать содействие в формировании практических навыков дипломатического общения и ведения переговоров у представителей молодежи, участвующих в Молодежной климатической летней школе ЮНИСЕФ 2025.

В ходе семинара молодые лидеры ознакомились с экологическими инициативами ОБСЕ в рамках комплексного подхода Организации к безопасности и подробно рассмотрели вопросы интеграции гендерных аспектов в стратегическую повестку ОБСЕ по содействию равенству и инклюзивности.

«Голоса молодых людей не просто нужны — они необходимы», — сказал Уильям Лиф, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ.

«Во всем регионе ОБСЕ молодые женщины и мужчины стоят во главе местных экологических инициатив, внедряют инновации, обеспечивающие устойчивость к изменению климата, и способствуют диалогу в своих сообществах», — добавил он.

«Но для того, чтобы их идеи воплотились в жизнь, а их активность могла больше влиять на политику, мы должны делать еще больше, чтобы у молодежи были более широкие возможности для значимого участия, и мы очень надеемся, что этот семинар будет способствовать укреплению потенциала молодых людей в области обеспечения экологической безопасности», — подчеркнул Лиф.

В ходе семинара финалистки программы «Молодые женщины за мир» ОБСЕ (финансируемой ЕС) из Центральной Азии выступили в качестве модераторов и обсудили роль молодежи в переговорах по вопросам климата, водных ресурсов и безопасности, подчеркнув важность голоса Центральной Азии в глобальном сотрудничестве. Молодые лидеры проанализировали взаимосвязь между климатом, водой и безопасностью в глобальных переговорах и изучили возможности для активного участия в дипломатии в вопросах климата и безопасности. В рамках сессии, посвященной навыкам ведения переговоров, они ознакомились с практическими инструментами, рекомендациями и примерами успешной практики.

Участники семинара совместно разработали проект молодежного заявления, затрагивающего такие ключевые приоритеты, как климатическая безопасность, гендерное равенство и региональное сотрудничество. Данный проект будет подготовлен для включения в Национальное молодежное заявление для COP30, что позволит молодежи выразить свое мнение и внести вклад в глобальную повестку по вопросам климата и безопасности.

Семинар собрал молодежных лидеров и студентов Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Туркменского государственного института архитектуры и строительства, Международного нефтегазового университета имени Ягшыгельды Какаева, Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева и Инженерно-технического университета Туркменистана имени Огуз Хана. /// nCa, 31 июля 2025 г. (совместно с ОБСЕ в Ашхабаде)