Тепло, диалог, сотрудничество: Туркменская молодёжь в гостях у Международного отдела ЦК Компартии Китая

Эльвира Кадырова, Пекин, КНР, 29 июля 2025 г.

29 июля 2025 года в Пекине прошла встреча туркменской молодёжной делегации с директором Департамента Евразии Международного отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) г-жой Ван Минь. Встреча подчеркнула стремление обеих сторон к углублению культурных, образовательных и экономических связей через молодёжные инициативы.

В тёплой и дружеской атмосфере туркменская делегация, в состав которой вошли представители СМИ и общественных организаций, обсудила с г-жой Ван Минь перспективы молодёжного взаимодействия.

Г-жа Ван Минь поделилась видением КПК о роли молодёжи в укреплении связей между Китаем и Центральной Азией. “Молодежь – это надежда и будущее в стране и развитие межгосударственных отношений заключается именно в развитии дружбы между молодежью, поэтому укрепление партнерства между молодежью позволяет укреплять и наши межгосударственные отношения в будущем”, отметила она.

Г-жа Ван Минь также представила деятельность Международного отдела ЦК КПК. Данное подразделение поддерживает межпартийные связи с политическими силами более чем 170 стран, включая государства Центральной Азии. Она обратила внимание на эффективное сотрудничество с туркменскими партиями — Демократической партией, Партией промышленников и предпринимателей и Аграрной партией.

В свою очередь, глава туркменской делегации Велимырад Овезов, руководитель департамента СМИ Центрального совета Молодежной организации им. Махтумкули Туркменистана, рассказал о работе данной структуры и выразил готовность к расширению сотрудничества через новые инициативы. Туркменские представители поблагодарили китайскую сторону за тёплый приём и высоко оценили перспективы углубления экономических, образовательных и культурных связей.

Завершилась встреча взаимным обменом подарками и надеждой на то, что эта встреча отнюдь не последняя – Туркменистан ждет китайских друзей в гости.

///nCa, 29 июля 2025 г.