ОБСЕ поддерживает разработку стандарта по нефтяному и газовому метану в Туркменистане

18 июля 2025 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде представил государственным концернам “Türkmengaz” и “Türkmennebit” и другим партнерам в Туркменистане Стандарт по нефтяному и газовому метану, разработанный международным экспертом.

Стандарт разработан для оказания помощи национальным учреждениям в разработке последовательных методологий учета, количественной оценки и управления сокращением выбросов метана в нефтегазовом секторе в соответствии с международными экологическими стандартами.

“Центр ОБСЕ в Ашхабаде инициировал разработку Стандарта для поддержки усилий принимающей страны по выполнению своих обязательств, вытекающих из Глобального метанового обязательства”, – сказал глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон Макгрегор, – “Мы убеждены, что Стандарт будет применяться государственными концернами “Türkmengaz” и “Türkmennebit” и другими соответствующими учреждениями и структурами и окажет поддержку Туркменистану в выполнении его национальных и международных обязательств, направленных на сокращение выбросов метана.

Для содействия разработке Стандарта Центр организовал две консультационные встречи с представителями государственных концернов “Türkmengaz” и “Türkmennebit”, Государственной корпорации “Türkmengeologiýa” и Министерства охраны окружающей среды.

Первое совещание состоялось 26 марта 2025 года, на нем были обсуждены компоненты проекта основных положений Стандартов и собраны комментарии и предложения заинтересованных сторон.

В ходе второй встречи, состоявшейся 15 мая 2025 года, национальные заинтересованные стороны рассмотрели первый проект Стандарта, разработанный международным экспертом, и представили комментарии и предложения, которые были включены в итоговый документ. ///nCa, 25 июля 2025 года