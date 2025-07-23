ЕБРР и РЭЦЦА обсудили сотрудничество в области экологии и устойчивого развития в Туркменистане

22 июля 2025 года в офисе представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане состоялась рабочая встреча с директором проектного офиса Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) в Туркменистане Мергеном Кепбановым, сообщает РЭЦЦА.

Со стороны ЕБРР во встрече участвовали Эрик Ливни, глава представительства ЕБРР в Туркменистане, Анна Кресич, руководитель отдела региональной политики в Центральной Азии и Монголии, Нургуль Эсенаманова, руководитель отдела региональной политики и стратегии в Бишкеке, Айда Рысбекова, аналитик отдела экономики, и Бенджамин Пил, главный специалист по климату и охране природы. Представители банка рассказали о разработке новой пятилетней стратегии ЕБРР в области охраны окружающей среды и выразили интерес к изучению приоритетов РЭЦЦА для возможного сотрудничества.

Представители ЕБРР рассказали о процессе подготовки новой пятилетней стратегии банка в области охраны окружающей среды. В связи с этим Банк заинтересован в изучении приоритетов и экспертного потенциала РЭЦЦА, а также в определении возможных направлений для дальнейшего взаимодействия.

Мерген Кепбанов представил деятельность РЭЦЦА, рассказав о его миссии, задачах, структуре и офисах в странах Центральной Азии. Особое внимание он уделил ключевым инициативам, включая Центрально-Азиатскую конференцию по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2025), прошедшую в мае 2025 года в Туркменистане при поддержке Правительства страны, Всемирного банка и GIZ. Конференция, собравшая свыше 600 участников, стала важной платформой для обсуждения вопросов изменения климата.

Кепбанов предложил развивать взаимодействие в сфере управления отходами, подчеркнув актуальность этого направления для Туркменистана. Он отметил, что в стране действует Закон «Об отходах» от 2015 года, дополненный подзаконными актами, и упомянул реализованный ранее проект по созданию тематического сборника по управлению отходами.

Кроме того, Кепбанов рассказал о других проектах РЭЦЦА, включая Центрально-Азиатскую программу лидерства в области окружающей среды (ЦАПЛ), региональный компонент программы «Единое здоровье» (One Health), инициативу Blue Peace по справедливому управлению водными ресурсами совместно с IWMI, а также проекты по снижению выбросов метана в нефтегазовом секторе (CA CBMER) и управлению климатическими рисками. Особое внимание было уделено работе Региональной рабочей группы по образованию для инклюзивного энергетического перехода (RTEET), созданной совместно с ОБСЕ.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Представители ЕБРР подчеркнули заинтересованность в углублении партнёрства с РЭЦЦА, особенно в рамках совместных экологических и устойчивых проектов. ///nCa, 23 июля 2025 г.