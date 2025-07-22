Туркменистан и ЮНИСЕФ делают важный шаг к разработке новой Национальной стратегии по раннему развитию детей

В рамках сотрудничества по укреплению системы раннего развития детей (РРД) в Туркменистане, с 13 по 17 июля 2025 года, ЮНИСЕФ провел визит международного эксперта Кристиана Моразбито. Совместно с национальными партнерами г-н Моразбито разработал новую Национальную стратегию по раннему развитию детей Туркменистана на 2026–2030 годы.

В ходе визита г-н Моразбито сотрудничал с Министерством образования, Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, а также Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана для продвижения комплексного инклюзивного подхода к политике РРД. Он посетил учреждения, оказывающие услуги в этой области, включая Центр раннего развития детей на базе детского сада № 138 в Безмеинском этрапе города Ашхабада, Центр РРД при одном из городских центров здравоохранения, а также встретился со специалистами по социальной работе.

15 июля в Здании ООН в Ашхабаде, прошел семинар для представителей всех ключевых министерств и ведомств, задействованных в сфере раннего развития. Открывая встречу совместно с представителями Министерства образования и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, г-жа Жалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, подчеркнула важность инвестиций в развитие ребенка с самого раннего возраста.

«Инвестиции в раннее развитие детей — одна из самых эффективных стратегий для формирования человеческого капитала», — отметила г-жа Ратна. — «Доказано, что каждый доллар, вложенный в качественные программы РРД, может приносить до 13 долларов отдачи за счет улучшений в здравоохранении, образовании и экономике. Поддерживая детей в их самых ранних и критически важных годах, мы помогаем каждому ребенку раскрыть свой потенциал и одновременно способствуем развитию общества и экономики».

Во время семинара г-н Моразбито представил глобальные факты, передовые практики и ключевые выводы из межсекторных программ по РРД. Он высоко оценил усилия Туркменистана и отметил, что многие применяемые в стране подходы могут служить примером для других государств. Особенно он подчеркнул инклюзивный характер работы в Туркменистане, включая создание рабочих групп по РРД, объединяющих представителей различных министерств и ведомств для координированных и согласованных действий на уровне всего правительства.

В центре любой политики, стратегии и партнерства — ребенок. Сегодня, инвестируя в ранние годы жизни, Туркменистан закладывает прочную основу для того, чтобы каждый ребенок — независимо от места проживания или социального статуса — рос здоровым, уверенным в себе и готовым изменить будущее к лучшему. ///nCa, 22 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)