В Туркменистане обнародован закон о Едином государственном реестре избирателей

В печатных и электронных государственных СМИ Туркменистана опубликован текст Закона Туркменистана о Едином Государственном реестре избирателей.

Текст Закона о Едином Государственном реестре избирателей доступен здесь: https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/97099/zakon-turkmenistana-o-edinom-gosudarstvennom-reestre-izbiratelej

Закон устанавливает правовую и организационную основы создания и ведения Единого государственного реестра граждан Туркменистана, имеющих избирательное право на выборах и референдумах.

Что такое Единый государственный реестр избирателей и кто его ведет?

Согласно тексту закона, Единый государственный реестр избирателей – это централизованная цифровая информационная система, содержащая предусмотренные Законом сведения об избирателях, предназначенной для хранения, обработки данных и пользования ими, созданной в целях обеспечения государственного учёта избирателей.

Распорядителем Государственного реестра является Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. ЦИК обеспечивает организационное и технологическое функционирование Государственного реестра; закупает оборудование и товары

для функционирования цифровой информационной системы Государственного реестра; обеспечивает контроль над достоверностью персональных данных реестра.

Специальная группа, создаваемая при местном органе исполнительной власти в этрапах, городах с правами этрапа – хякимлике, является ведущим Государственный реестр.

Какие данные вносятся в Государственный реестр избирателей?

В базе данных Государственного реестра хранятся следующие персональные данные об избирателе:

1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, национальность избирателя;

2) избирательный адрес избирателя (это адрес постоянного или преимущественного места жительства (пропис­ки) или места временного пребывания (регистрации), избирательным адресом избирателя, который проживает или временно находится за пределами Туркменистана, является его почтовый адрес в стране проживания (временного пребывания).

3) место и условия голосования избирателя.

Также в Государственном реестре могут содержатся дополнительные данные об избирателях. К ним относятся: дата принятия избирателя в гражданство Туркменистана или прекращения гражданства; дата признания лица недееспособным или возобновления дееспособности; дата освобождения осуждённых к лишению свободы из исправительных учреждений; дата смерти избирателя; служебная отметка о выбытии избирателя с постоянного или преимущественного места жительства (прописки) или временного пребывания (регистрации), служебная отметка о прохождении избирателем срочной военной службы.

В Государственный реестр, который будет вестись на государственном языке (туркменском) вносятся данные об избирателях независимо от их постоянного или преимущественного места жительства (прописки) или места временного пребывания (регистрации).

Избиратель может быть включён в Государственный реестр избирателей только один раз по одному избирательному адресу и соответственно отнесён к одному избирательному участку;

Сведения реестра будут доступны для каждого избирателя. Избиратели имеют право на получение от ведущего Государственный реестр полную информацию о его личных данных, включённых в Государственный реестр.

Как используются персональные данные избирателей?

Персональные данные Государственного реестра используются во время подготовки к выборам и референдумам для составления предварительных списков избирателей на избирательных участках, для составления статистической информации о количественных характеристиках избирателей на соответствующей территории.

Центральная избирательная комиссия может использовать персональные данные Государственного реестра для проведения проверки достоверности сведений об участниках собраний граждан Туркменистана, на которых выдвигались представители в состав избирательных комиссий, о кандидатах на выборах, национальных наблюдателях, а также о членах инициативных групп по выдвижению кандидатов на выборах Президента Туркменистана, по проведению всенародного референдума, которые поставили свои подписи в подписных листах.

Что служит основанием для внесения в Государственный реестр избирателей?

Основанием для внесения записи об избирателе в базу данных Государственного реестра является предоставление ведущему Государственный реестр документов, подтверждающих приобретение лицом права голоса, связанных с нижеследующим:

1) достижением лицом возраста 18 лет;

2) приобретением лицом гражданства Туркменистана;

3) признанием судом дееспособности гражданина, ранее не включённого в Государственный реестр в связи с признанием его недееспособным;

4) освобождением из учреждений исполнения наказаний лица, ранее не включённого в Государственный реестр в связи с осуждением его в виде лишения свободы;

5) обнаружением не включённого в Государственный реестр лица, имеющего избирательное право.

Лицо, обладающее избирательным правом, убедившись в том, что не включено в Государственный реестр, может по собственной инициативе обратиться к ведущему Государственный реестр по поводу своего включения в Государственный реестр.

Для этого нужно предоставить ведущему Государственный реестр письменное заявление с указанием своих персональных данных, документ, удостоверяющий личность, к заявлению прилагается копия паспорта гражданина Туркменистана.

Лицо, которое проживает или временно находится за пределами Туркменистана, может обратиться по поводу своего включения в Государственный реестр в дипломатическое представительство, консульское учреждение Туркменистана в иностранных государствах. Руководитель дипломатического представительства Туркменистана в иностранных государствах отправляет заявление в Министерство иностранных дел Туркменистана.

Ведущий Государственный реестр каждое полугодие осуществляет обновление базы данных Государственного реестра.

Создание, ведение Государственного реестра и финансирование его функционирования осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана. ///nCa, 21 июля 2025 г.