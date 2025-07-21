CSFES (Комитет по безопасности иностранных студентов по обмену), американская некоммерческая организация с доказанным опытом успешной защиты интересов иностранных студентов по обмену в США, указала на недостаток в системе.

Г-жа Даниэль Грихалва, которая основала CSFES более 20 лет назад и продолжает оставаться его директором, недавно опубликовала сообщение в блоге, которое обязательно к прочтению студентам по обмену, их родителям/опекунам и всем остальным, заинтересованным в безопасности студентов по обмену в США.;

CSIET: Взносы выше обязательств?

17 июля 2025 г.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ: Пожалуйста, прочтите

CSFES официально подала жалобу в Государственный департамент США и Управление Генерального инспектора (OIG) на Совет по стандартам международных образовательных поездок (CSIET).

Почему?

Потому что CSIET не является нейтральным регулирующим органом. Это торговая группа, которая часто создает у семей, проживающих за границей, ложное чувство безопасности, сертифицируя программы обмена, несмотря на тревожные случаи плохого обращения с учащимися.

Семьи заслуживают прозрачности. Школы заслуживают честности. Учащиеся заслуживают безопасности.

Пожалуйста, прочтите и поделитесь. Осведомленность – это первый шаг к переменам.

28 июня 2025 г.

Государственный департамент США

г-н Даррен Битти

Помощник шерифа Элизабет К. Хеллер – OIG

Помощник шерифа Хеллер и г-н Битти,

Как человек, который много лет следит за развитием индустрии студенческих обменов, я чувствую моральный долг высказаться и предупредить других о Совете по стандартам международных образовательных поездок (CSIET).

На протяжении десятилетий CSIET позиционировала себя как организация, якобы защищающая иностранных студентов по обмену в США. Вместо этого я наблюдала и задокументировала тревожную закономерность: CSIET создает ложное чувство безопасности, поддерживая агентства по устройству студентов, которые платят членские взносы. При этом, они не оцениваются по заслугам, прозрачности или другим критериям безопасности студентов.

Реальность проста и ужасающа: CSIET неоднократно бездействовал в случаях, когда иностранным студентам по обмену причинялся вред, в том числе в задокументированных случаях безнадзорности и сексуального насилия.

Их руководство, как в прошлом, так и в настоящем, включая бывшего исполнительного директора Джона Хишме и нынешнего директора Криса Пейджа, неизменно закрывало глаза на обвинения и сообщения о злоупотреблениях.

Недавнее дело Джессики Крамер, которая была осуждена за сексуальное насилие над учащейся-подростком из Дании, является лишь одним из пугающих примеров.

Агентство, ответственное за это размещение студента, — EF Foundation — по-прежнему с гордостью входит в список консультантов CSIET и остается назначенным спонсором Государственного департамента США. Почему? Потому что они платят. И CSIET защищает своих членов-плательщиков, а не студентов.

Немыслимо, что дети, находящиеся за много тысяч миль от дома, попадают в дома осужденных преступников и даже педофилов, а в случаях жестокого обращения, CSIET ничего не предпринимает. Никакого публичного признания. Никакой отмены сертификации. Никаких мер по обеспечению безопасности. Просто тишина.

Это не единичный случай. CSIET, как и Государственный департамент США были проинформированы о сотнях подобных случаев, но они ничего не предприняли. Нулевая подотчетность. Нулевая прозрачность. Тем временем студенты продолжают подвергаться риску под видом культурного обмена.

Для общественности: не думайте, что одобрение CSIET означает безопасность. Это просто означает, что агентство заплатило за привилегию. Законного соблюдения стандартов не существует. CSIET зарекомендовала себя как торговая группа, которая ценит взносы выше обязательств.

Давно пора провести полноценное федеральное расследование, чтобы пострадавшие были услышаны и им поверили, а эти агентства и организации, которые их защищают, столкнулись с реальными последствиями.

С уважением,

Даниэль Грихалва, директор

Комитет по безопасности иностранных студентов по обмену

[Первоначально опубликовано на сайте https://csfes.org/blog-entry-%232/f/21-csiet-values-dues-over-duty ]