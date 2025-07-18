Rhenus Group: Туркменистан может стать ключевой транспортной артерией между Европой и Азией

В Брюсселе состоялась встреча Посла Туркменистана Сапара Пальванова с Генрихом Керштенсом (Heinrich Kerstgens), директором по стратегическим проектам правления Rhenus Group — одной из крупнейших международных логистических компаний Европы.

Главной целью встречи стало обсуждение планов Rhenus Group по значительному увеличению объёмов грузоперевозок через территорию Туркменистана. Компания рассматривает Туркменистан не просто как транзитную зону, а как ключевую транспортную артерию между Европой и Азией, обладающую реальным потенциалом стать устойчивым и высокоэффективным логистическим маршрутом.

Представитель компании подчеркнул: на фоне мировой нестабильности и меняющихся глобальных логистических маршрутов, именно Центральная Азия, а в её центре — Туркменистан, предлагает надёжный, прозрачный и предсказуемый путь для доставки грузов. Особое внимание было уделено возможностям морского порта Туркменбаши и развитой железнодорожной сети страны.

Кроме транзита, Rhenus Group выразила заинтересованность в содействии экспорту продукции, производимой в Туркменистане, на международные и особенно европейские рынки. Компания рассматривает участие в таких проектах как долгосрочную инвестицию в устойчивую и взаимовыгодную логистику.

Посол Туркменистана подчеркнул, что развитие современной, высокотехнологичной и открытой транспортной инфраструктуры является одним из национальных приоритетов. Туркменистан активно инвестирует в строительство новых автодорог, модернизацию железнодорожных магистралей и расширение возможностей морского порта в Каспийском регионе. Эти усилия направлены на укрепление роли страны как надёжного моста между Востоком и Западом.

В ходе встречи стороны выразили общую заинтересованность в развитии партнёрства и согласовали намерение продолжить предметный диалог на экспертном и техническом уровнях.

Rhenus Group — международная логистическая компания с более чем 100-летней историей, штаб-квартира которой расположена в Германии. Компания входит в число крупнейших логистических операторов Европы и специализируется на мультимодальных перевозках, складской логистике и цепочках поставок по всему миру. Rhenus представлена более чем в 70 странах и управляет тысячами логистических маршрутов на всех континентах. ///nCa, 18 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)