Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific выиграла долгосрочный контракт на обслуживание завода по производству удобрений в Туркменистане

Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. (MHI-AP), дочерняя компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., подписала трехлетнее сервисное соглашение с Государственным концерном “Туркменхимия” (TH), который управляет крупнейшим в Туркменистане предприятием по производству удобрений «Garabogazkarbamid».

MHI-AP – это хаб послепродажного обслуживания химических предприятий, строительство которых было выполнено группой MHI по всему миру.

Согласно пресс-релизу компании, в рамках этого контракта MHI-AP будет поставлять запасные части для критически важного оборудования, а именно для газотурбинных генераторов, компрессоров большой мощности и насосов от компаний группы MHI. В контракт входят также поставки других запчастей и расходных материалов. Услуги будут предоставляться в партнерстве с Mitsubishi Corporation.

“Сотрудничество и стратегические партнерские отношения с такими игроками отрасли, как «Туркменхимия», важны для удовлетворения меняющихся потребностей различных клиентов из разных секторов”, – сказал Такехико Кикучи, региональный директор MHI в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии. – Мы по-прежнему стремимся предоставлять высококачественное послепродажное обслуживание, которое обеспечит бесперебойную работу наших клиентов”.

Эта инициатива отражает более широкую стратегию MHI Group по поддержке клиентов на протяжении всего жизненного цикла проекта – от реализации EPC до эксплуатации завода. С помощью этого проекта MHI Group обеспечит стабильное функционирование завода «Garabogazkarbamid», способствуя достижению своей цели по созданию высоконадежных заводов по всему миру.

Завод «Garabogazkarbamid», принадлежащий государственному концерну «Туркменхимия», расположен в 3,5 км к востоку от города Гарабогаз, на побережье Каспийского моря. Это крупнейший в своем роде объект в Центральной Азии проектной мощностью 1,15 миллионов тонн карбамида и 660 тысяч тонн синтетического аммиака в год был сдан в эксплуатацию в 2018 году.

О Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte.

Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. является дочерней компанией Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), одной из ведущих мировых промышленных фирм. Расположенная в Сингапуре штаб-квартира компании поддерживает развитие рынков Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Индии, Австралии и других частей региона. MHI-AP опирается на свой глобальный подход и глубокое понимание местных особенностей, предлагая региону комплексные решения в области городского развития и инфраструктуры, энергетики и коммунальных услуг, а также логистики и транспорта. Являясь лидером рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, MHI-AP предлагает надежные и инновационные решения, которые способствуют устойчивому развитию. ///nCa, 18 июля 2025 г.