Карсты, пещеры и каньоны Кугитангского хребта Туркменистана и  Узбекистана – кандидаты для номинации в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО

Ширин Каррыева, технический советник проекта CXLs

16 июля 2025 г. в Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана состоялась встреча в гибридном формате совместно с представителями Фонда Михаэля Зуккова по охране природы (MSF, Германия), Conservation X Labs (CXLs, США), Словацкого спелеологического общества, Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, Сурханского государственного природного заповедника РУ, Секретариата Национальной Комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Национального института пустынь, растительного и животного мира и национальными экспертами – исполнителями проекта CXLs.

Целью встречи было обсуждение вопросов по подготовке номинации Койтендагского и Сурханского государственных природных заповедников в качестве единого трансграничного объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Вопрос о номинации Койтендагского заповедника в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО является приоритетным для Туркменистана, и эта работа ведется на протяжении нескольких лет. Изначально досье «Горная экосистема Койтендаг» было разработано и представлено в Центр ВН ЮНЕСКО в 2015 г. Но, после технической проверки экспертами Международного союза охраны природы, было рекомендовано подать трансграничную номинацию совместно с Сурханским заповедником Узбекистана для поддержания целостности всей Кугитангской горной экосистемы.

На встрече была обсуждена Декларация о намерениях по совместному сотрудничеству, Дорожная карта и были согласованы критерии vii, viii и x Конвенции Всемирного наследия, по которым будет описываться объект.

Также был обсужден текст Предварительного списка (Tentative List) под новым названием «Карсты, пещеры и каньоны Кугитангского хребта» и согласованы последующие шаги по его представлению в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что горный массив Кугитанг разделен международной границей по горному хребту и водоразделу, ландшафт географически и экологически целостный и представляет собой разнообразные карстовые явления, включая лабиринты пещер и бесчисленные каньоны, имеющие исключительную геологическую, геоморфологическую, эстетическую и экологическую ценность. Благодаря трансграничному подходу разнообразие самых нетронутых пещер, каньонов и горных экосистем с их уникальной флорой и фауной будет представлено лучшими образцами в двух странах.

Предлагаемый участок характеризуется высокими горными хребтами, рассеченными глубокими каньонами, многие из которых глубиной более 100 метров, и сложной карстовой морфологией с более чем 300 пещерами, шахтами и карстовыми воронками различных размеров, образовавшимися в результате эрозии юрского известняка.

Пещерная система содержит чрезвычайно разнообразные геологические образования захватывающей красоты, которые считаются одними из самых значительных в Евразии. Кроме того, горный массив представляет основные периоды истории Земли – от докембрия до кайнозойской эры – и содержит ископаемые образования, включая глобально важные следы динозавров.

За последние годы в рамках проектов, поддерживаемых разными фондами и международными организациями, проведен ряд совместных научных экспедиций, в результате которых получены новые данные о биоразнообразии Койтендагского заповедника. Несмотря на неполную изученность флора и фауна Койтендага выделяется своим разнообразием и содержит большое число видов, включая угрожаемых «краснокнижных» и эндемиков, имеющих международное и национальное значение. Здесь обитает самая западная и изолированная популяция мархура, или винторогого козла, которая имеет очень ограниченное распространение во всем мире. Поэтому наличие здоровой популяции здесь жизненно важно для его глобального сохранения. Кроме того, горы являются местом обитания трансграничной популяции бухарского уриала (горного барана).

В регионе обитают такие виды птиц, находящиеся под угрозой исчезновения, как балобан, стервятник, степной орел, черный гриф, бородач и другие, включенные в Красный список Международного союза охраны природы под различными категориями.

Ихтиофауна представлена уникальной эндемичной пещерной рыбой – Койтендагским слепым гольцом.

Для региона характерна среднеазиатская фауна и флора со значительной долей широких и узких эндемиков и краснокнижных элементов, сосредоточенных на относительно небольшой территории, что формирует исключительное биоразнообразие горного массива и государственных природных заповедников, превышающее разнообразие окружающих полупустынных и горных регионов.

Национальным экспертам предстоит дальнейшая работа по подготовке трансграничной номинации совместно с международными консультантами Фонда М. Зуккова и узбекскими специалистами, учитывая новые требования Конвенции Всемирного наследия ЮНЕСКО. ///nCa, 18 июля 2025 г. (авторы фотографий – Шанияз Менглиев и Ислам Аннамамедов)