Визит председателя правления Daewoo E&C в Туркменистан укрепляет стратегические связи

С 26 по 30 июня 2025 года председатель правления корейской компании Daewoo Engineering & Construction Джонг Вон-джу посетил Ашхабад, Туркменистан, где провел переговоры на высоком уровне с ключевыми официальными лицами, в том числе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, Национальным Лидером, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и несколькими вице-премьерами, сообщают корейские СМИ.

28 июня Джонг Вон-джу провел ряд встреч с Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Он выразил признательность от имени компании Daewoo E&C за ее роль в проекте строительства завода минеральных удобрений в Туркменабаде и выразил уверенность в успешном завершении проекта. Подчеркнув глобальный опыт и технические возможности Daewoo E&C, Джонг предложил сотрудничество в разработке новых газовых месторождений, строительстве нефтехимических заводов и крупных инфраструктурных проектах, включая железные дороги, метро и высотные здания.

27 июня Джонг встретился с заместителем Председателя Кабинета министров по вопросам строительства, энергетики и производства Баймыратом Аннамамедовым. Он поблагодарил Туркменистан за предоставленную возможность принять участие в проекте строительства нового химического завода под руководством Государственного концерна “Туркменхимия” и выразил заинтересованность в участии в проектах, имеющих жизненно важное значение для экономического роста Туркменистана.

Аннамамедов высоко оценил деятельность Daewoo E&C, отметив: “Во время моего визита в Корею я был впечатлен нефтехимическими заводами, подводными туннелями и местами хранения отходов, построенными Daewoo E&C. Мы надеемся, что Daewoo будет работать не только в нефтехимическом секторе, но и в таких областях, как переработка ресурсов и производство свалочного газа”.

29 июня председатель правления Джонг встретился с вице-премьером по нефти и газу Батыром Амановым и председателем Государственного концерна “Туркменгаз” Максатом Бабаевым, чтобы обсудить заинтересованность Daewoo E&C в проектах по разработке новых газовых месторождений.

Кроме того, состоялись встречи с вице-премьером по финансовому сектору и экономике Ходжамуратом Гельдымырадовым и послом Кореи в Туркменистане Джи Кю Тхэком, чтобы обсудить поддержку для местных бизнес-операций Daewoo E&C.

В тот же день глава Daewoo E&C принял участие в праздновании второй годовщины “умного города” Аркадаг, подчеркнув важность Туркменистана как стратегического рынка.

Представитель Daewoo E&C заявил: “Туркменистан является ключевым направлением для нас. Диверсифицируя наш бизнес и ускоряя локализацию, мы стремимся создать стабильную основу. Мы планируем позиционировать Туркменистан как крупный стратегический центр за рубежом”. ///nCa, 2 июля 2025 г.