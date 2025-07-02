Туркменский учебный центр получил статус Регионального центра Всемирной таможенной организации

Учебному центру Государственной Таможенной службы Туркменистана, базирующемуся в Ашхабаде, присвоен статус Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках 145–146-х сессий Совета ВТамО, проходивших с 26 по 28 июня 2025 года в Брюсселе, Бельгия, между Туркменистаном и ВТамО.

Данный Меморандум закрепляет договорённости о развитии профессиональной подготовки, а также о расширении международного образовательного сотрудничества в области таможенного дела. Центр будет функционировать в соответствии с международными стандартами и программами ВТамО, обеспечивая обучение, переподготовку и повышение квалификации как для специалистов Государственной таможенной службы Туркменистана, так и для таможенных органов других стран региона.

Присвоение статуса Регионального учебного центра открывает широкие возможности для проведения совместных семинаров, тренингов, курсов и исследовательской работы с участием международных экспертов.

Подписание данного Меморандума стало важным шагом на пути к интеграции туркменской таможенной системы в глобальную образовательную платформу ВТамО. ///nCa, 2 июля 2025 г.