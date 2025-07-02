Россия и Туркменистан обсудили развитие автомобильных перевозок

В Ашхабаде с 23 по 25 июня 2025 года состоялись переговоры между представителями Министерства транспорта Российской Федерации и Агентства «Туркменавтоулаглары» при Кабинете Министров Туркменистана. Встреча, в которой также приняли участие автомобильные перевозчики обеих стран, была посвящена вопросам развития международных автомобильных перевозок. Об этом сообщает Ассоциация Международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

На переговорах туркменская сторона подчеркнула значительный рост объемов грузоперевозок в 2024-2025 годах. Этот рост обусловлен мерами государственной поддержки, направленными на увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления из Туркменистана.

Однако была отмечена проблема: из-за недостатка российских разрешений туркменские грузоотправители вынуждены прибегать к услугам перевозчиков из третьих стран, таких как Казахстан и Беларусь. Это приводит к удорожанию товаров для российских потребителей.

Российская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в более активном привлечении российских автоперевозчиков для доставки грузов в двустороннем сообщении.

Туркменская сторона подтвердила готовность к такому сотрудничеству при условии оперативной постановки российского автотранспорта под загрузку.

По просьбе российской делегации, туркменская сторона предоставила информацию об условиях осуществления автомобильных перевозок по территории Туркменистана и о размерах сборов, взимаемых с иностранных автотранспортных средств.

В рамках встречи российские участники обсудили условия сотрудничества с туркменскими автоперевозчиками, грузовладельцами и производителями, обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия.

По итогам переговоров стороны подчеркнули важность установления прямых связей и договорились продолжить обсуждение намеченных направлений сотрудничества.///nCa, 2 июля 2025 г.