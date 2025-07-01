Тренинг GIZ в Мары: Оценка Климатических Рисков и Адаптация к Изменениям Климата в Туркменистане

В конце июня в Мары состоялся трехдневный тренинг, посвящённый оценке климатических рисков в бассейне реки Мургаб и адаптации к изменению климата. Мероприятие прошло в рамках взаимодействия Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

В тренинге приняли участие представители различных ведомств и организаций: сотрудники научно-производственных подразделений экологического и аграрного секторов, Государственного комитета водного хозяйства, активисты Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана и Общества охраны природы, представители Союза промышленников и предпринимателей, Управления по гражданской обороне и спасательным работам Министерства обороны, а также преподаватели Государственного энергетического института Туркменистана.

Река Мургаб — один из немногих источников воды в засушливых регионах юга Туркменистана. Она берёт начало в горах Афганистана и впадает в пустыню Каракумы, обеспечивая водой населённые пункты, сельское хозяйство и экосистемы. По данным последних исследований, в бассейне Мургаб существенно снизились объёмы осадков, особенно в зимний период, а повышение температуры воздуха усиливает испарение и увеличивает риски опустынивания. Согласно климатическим прогнозам, именно в бассейне Мургаба ожидается одно из самых значительных сокращений стока среди многих бассейнов Центральной Азии — до 40% к середине XXI века, даже при умеренных сценариях потепления.

Интерактивный курс провели тренеры GIZ Мердан Худайкулиев и Мердан Аразмедов. Участники изучали климатические риски и их последствия, негативно влияющие на бассейн реки Мургаб, обменивались профессиональным опытом, разрабатывали решения для различных экологических ситуаций.

В ходе дискуссий были озвучены предложения для адаптационной деятельности в Мургабском оазисе. Это способствовало более глубокому пониманию темы и разработке декларативной стратегии межведомственного взаимодействия, основанной на собранных предложениях и богатом опыте хозяйствования в аридном климате Туркменистана.

Адаптационные меры особенно актуальны в условиях нестабильного водного режима и учащения экстремальных погодных явлений, так как позволяют заранее подготовить инфраструктуру, защитить население и сельское хозяйство, сохранить экосистемы и избежать трансграничных конфликтов.

По итогам тренинга участники получили сертификаты об окончании курса, но самым важным итогом встречи стал портфель профессиональных наработок, наиболее эффективных в почвенно-климатических условиях Туркменистана. Эти материалы могут быть предложены для обсуждения и включения в отраслевое планирование.

Тренинг является частью проекта «Управление климатическими рисками в Центральной Азии» (CRM CA), который поддерживает инициативу «Зелёная Центральная Азия». Программа направлена на улучшение трансграничного управления климатическими рисками в регионе и реализуется GIZ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане по поручению правительства Германии. ///nCa, 1 июля 2025 г.