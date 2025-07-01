Президент Туркменистана принял вновь назначенного Посла Пакистана

30 июня 2025 г, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Пакистана в Туркменистане г-жу Фарйал Легари, вручившую главе государства верительные грамоты.

В ходе встречи посол подчеркнула, что в Пакистане высоко оценивают проводимую Туркменистаном миролюбивую политику. Она также передала приветствия от Президента Пакистана Асифа Али Зардари и Премьер-министра Миана Мухаммада Шахбаза Шарифа Президенту Туркменистана, а также Национальному Лидеру Гурбангулы Бердымухамедову.

Поздравив Посла с назначением на высокий дипломатический пост Президент Сердар Бердымухамедов, передал ответные приветствия руководству Пакистана. Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Пакистан связывают не только дружественные и братские отношения, но и общность духовных, культурных и исторических ценностей.

Пакистан выступает одним из важнейших партнёров Туркменистана в Южно-Азиатском регионе. В настоящее время сотрудничество между двумя государствами успешно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Туркмено-пакистанские отношения характеризуются высоким уровнем доверия и взаимопонимания. Это, в свою очередь, служит прочной основой для развития партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций, Организации Экономического Сотрудничества и Организации исламского сотрудничества.

Торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество занимает особое место в повестке дня туркмено-пакистанских отношений.

В настоящее время обе страны реализуют крупные региональные энергетические и коммуникационные проекты, в частности, строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а также оптико-волоконной линии связи и линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

В данной связи глава государства подчеркнул, что эти проекты в перспективе будут способствовать социально-экономическому развитию всего региона, выразив уверенность, что госпожа Фарйал Легари как вновь назначенный посол внесёт свой вклад в реализацию этих крупных проектов, координируя усилия двух стран.

В ходе встречи отмечалась особая значимость укрепления культурно-гуманитарных связей между двумя странами, в том числе развития сотрудничества в сферах образования, науки и здравоохранения.

В завершение встречи Посол Фарйал Легари заверила Президента Туркменистан в том, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Посол Пакистана вручила Министру иностранных дел Туркменистана копии верительных грамот

30 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с вновь назначенным Послом Пакистана в Туркменистане г-жой Фарйал Легари.

Вначале встречи госпожа Легари вручила туркменской стороне копии верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Дипломаты особо отметили, что регулярные контакты на высшем государственном уровне являются главным фактором последовательного развития туркмено-пакистанских связей по широкому спектру направлений.

Отмечена результативность партнерства в рамках региональных и международных структур, в частности ООН, ОИС, ОЭС.

Говоря о значимости Международного года мира и доверия и предстоящего Международного форума в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Министр иностранных дел подчеркнул, что Исламабадская декларация 1995 года стала одним из первых международных документов, заложивших основу Резолюции «О постоянном нейтралитете Туркменистана», единогласно принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 12 декабря 1995 года.

Кроме этого, стороны обсудили сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Затронуты вопросы строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линий электропередачи, а также оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.///nCa, 1 июля 2025 г.