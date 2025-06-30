Телефонный разговор между Национальным Лидером Туркменистана и председателем верхней палаты российского парламента

29 июня 2025 г состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы Валентина Матвиенко поздравила Героя-Аркадага с днём рождения. Отметив значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие российско-туркменских отношений, спикер верхней палаты российского парламента передала приветствия от Президента Владимира Путина в адрес Национального Лидера и главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В ответ Бердымухамедов адресовал наилучшие пожелания Президенту Российской Федерации. Он также подчеркнул большой вклад Валентины Матвиенко как давнего и истинного друга Туркменистана в укрепление межгосударственного диалога.

Собеседники отметили, что на сегодняшний день отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией характеризуются углубленным стратегическим партнерством. Эти отношения, основанные на прочных традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются по всему спектру взаимодействия, что подтверждается регулярными конструктивными встречами и переговорами.

По единодушному мнению сторон, ключевым фактором расширения туркмено-российских отношений является открытый, конструктивный и дружественный диалог, установившийся на высшем государственном уровне.

Продолжается плодотворное межпарламентское сотрудничество, регулярно проводятся консультации между внешнеполитическими ведомствами. Кроме того, устойчивыми темпами развиваются торгово-экономические связи, укрепляется сотрудничество в культурной, научной и гуманитарной областях.

В завершение разговора стороны подчеркнули важность успешного и последовательного продолжения конструктивных межгосударственных отношений. ///nCa, 30 июня 2025 г.