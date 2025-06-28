Котенок каракала впервые замечен в Туркменистане

В середине 2024 года Королевское зоологическое общество Шотландии (RZSS) начало сотрудничество с природоохранной организацией в Туркменистане “Team Bars Turkmenistan” из программы Conservation X Labs, чтобы поддержать мониторинг малых кошек по всей стране.

Одним из таких видов малых кошек является каракал. Этот вид имеет обширный географический ареал от Африки до Центральной и Юго-Западной Азии. Однако в Центральной Азии он считается редким, и его статус там во многом неизвестен. Этот хищник охотится на различных мелких млекопитающих и птиц, что делает его важным видом-индикатором здоровья экосистем.

Недавно Team Bars Turkmenistan сделала захватывающее открытие, когда одна из их фотоловушек запечатлела котенка каракала в бассейне каспийского залива Гарабогаз. Это открытие подтверждает размножение вида в стране, что чрезвычайно обнадеживает.

Королевское зоологическое общество Шотландии и Team Bars уже получили исключительные данные о присутствии каракала на малоизученном северо-восточном краю ареала вида. Эта территория охватывает районы, где каракалы исторически регистрировались, а именно Капланкырский заповедник, граничащий с Узбекистаном, и скалы вокруг бассейна Гарабогазкёл на плато Устюрт, которые сейчас планируется превратить в заповедник дикой природы.

Это самая северная оконечность местности, где когда-либо был зарегистрирован каракал в Туркменистане. Открытие подчеркивает важность этих уникальных ландшафтов, их богатое биоразнообразие и необходимость изучения и защиты как самого вида, так и его обширной среды обитания. ///nCa, 28 июня 2025 г. (по материалам Королевского зоологического общества Шотландии)